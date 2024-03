Mercato : La grande annonce du clan Zidane

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Libre de tout contrat depuis son départ du Real Madrid en mai 2021, Zinédine Zidane est l'objet de nombreuses convoitises, notamment en Premier League. Co-propriétaire de Manchester United, INEOS rêverait de lui confier le poste d'entraîneur. Mais des proches du champion du monde 1998 ont déjà fait savoir qu'il ne rejoindrait pas l'Angleterre.

Zinédine Zidane ne le cache pas, il souhaite retrouver un banc. Mais le champion du monde 1998 recherche le projet idéal pour relancer une carrière interrompue depuis 2021. Selon Foot Mercato , celui-ci pourrait être trouvé en Angleterre, avec Manchester United, qui vient d'accueillir de nouveaux investisseurs. INEOS vient d'entrer dans le capitale et voit grand pour les Red Devils . Zidane serait le rêve de Jim Ratcliffe, le patron du groupe. Mais des proches de l'ancien joueur ont déjà lâché leur réponse.

Le clan Zidane ferme la porte à la Premier League

« On m'a toujours dit que la barrière de la langue avec l'anglais qu'il ne parle pas et qu'il n'a pas forcément envie d'apprendre était un frein pour son arrivée en Premier League. Que ce soit à Manchester United ou ailleurs. Oui United cherchera sûrement un entraîneur cet été, Chelsea peut-être, mais on m'a toujours dit dans le clan Zidane que la barrière de la langue était un trop gros frein pour qu'il puisse venir en Angleterre. Je ne pense pas aussi qu'il aime la vie anglaise. Il ne voulait pas venir comme joueur, il ne veut pas venir comme entraîneur » a confié le journaliste Julien Laurens sur RMC.

Les options sont nombreuses