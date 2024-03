Équipe de France : Une légende va rejoindre Zidane ?

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Ces dernières années, de nombreux internationaux français ont décidé d'épouser une carrière d'entraîneur avec plus ou moins de succès. 81 sélections chez les Bleus, Franck Ribéry pourrait rejoindre cette longue liste. Selon la presse allemande, il passerait actuellement ses diplômes d'entraîneur pour pouvoir diriger une équipe de jeunes au Bayern Munich.

Franck Ribéry pourrait faire son grand retour au Bayern Munich. Retraité des terrains depuis 2022, l'ancien joueur occupe, actuellement, un rôle d'adjoint au Salernitana. Mais à en croire les informations de Kicker , il passerait, actuellement, ses diplômes d'entraîneur dans le but de pouvoir retourner en Bavière et diriger, dans un premier temps une équipe de jeunes. Une information qui a fait sourire certains observateurs. Mais l'histoire a montré que certaines gloires passées de l'équipe de France avaient réussi la transition, alors que rien ne les prédestinait à performer dans ce domaine.

Plusieurs internationaux français ont réussi la transition

L'exemple le plus frappant est celui de Zinédine Zidane. introverti, relativement discret durant sa carrière de joueur, parfois moqué pour sa discrétion, le champion du monde 1998 est sorti de sa coquille. Les résultats ont été immédiats. Après avoir gravi les échelons au Real Madrid, le tricolore s'est adjugé trois Ligue des champions. Il devenait alors le premier Français à soulever la coupe aux grandes oreilles après avoir porté le maillot de l'équipe de France. Mais on peut avoir été une gloire des Bleus et avoir raté sa carrière d'entraîneur. Just Fontaine et Michel Platini peuvent en témoigner. Parmi les autres internationaux tricolores qui ont décidé de se lancer dans le coaching, on peut citer ceux de Luis Fernandez, Jean Tigana, Alain Giresse, Willy Sagnol, Patrick Vieira ou encore Jean-Pierre Papin.

Des destins singuliers