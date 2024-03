Un crack veut rejoindre Mbappé à Paris !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Désireux de disputer les prochains Jeux Olympiques à Paris, Kylian Mbappé pourrait accompagner la jeune garde française l'été prochain. Ils sont plusieurs en Ligue 1 à espérer un appel de Thierry Henry, le sélectionneur de l'équipe de France. En feu à l'AS Monaco depuis le début de la saison, Maghnes Akliouche en fait partie.

Les Jeux Olympiques à Paris, ça n'arrive qu'une seule fois dans une carrière. Alors Thierry Henry, sélectionneur de l'équipe de France olympique, est très sollicité, notamment par des joueurs de plus de 23 ans. Le technicien a la possibilité d'en prendre trois. Antoine Griezmann et Kylian Mbappé ont déjà fait savoir qu'ils aimeraient faire partie de l'aventure. Les champions du monde 2018 pourraient jouer les leaders l'été prochain et accompagner la relève française dont espère faire partie Quentin Merlin.

Mbappé : Luis Enrique vend la mèche, mercato de folie au PSG ? https://t.co/nJqWF3lvb5 pic.twitter.com/inoDEdKOVv — le10sport (@le10sport) March 1, 2024

Merlin envoie sa candidature

« C’est une compétition unique que tout le monde n’a pas la chance de vivre. Encore plus en France. Ca va être quelque chose de magique. Tout joueur rêverait de pouvoir y participer. C’est un de mes objectifs. Mais pour l’atteindre, il faut performer en club. On verra plus tard si j’ai la chance d’être retenu » a déclaré le joueur de l'OM dans les colonnes de La Provence. Mais ce vendredi, un autre crack français a lancé un appel à Thierry Henry. Il s'agit de Maghnes Akliouche, la jeune pépite de l'AS Monaco.

« Je ferai le maximum pour y participer »