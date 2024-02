JO 2024 : L'annonce de Julian Alaphilippe

Thibault Morlain

En 2024, il n'y aura donc pas de Tour de France pour Julian Alaphilippe, pas sélectionné par Soudal-Quick Step. Il n'empêche, il sera bel et bien possible de voir le double champion du monde courir sur les routes françaises cet été. Comment ? Alaphilippe pourrait être de la partie pour les Jeux Olympiques à Paris. Le compagnon de Marion Rousse entend bien tout faire pour être au rendez-vous le samedi 3 août prochain.

En prenant la décision de se présenter avec Remco Evenepoel comme leader pour le Tour de France, la Soudal-Quick Step a par la même occasion décidé de se priver de Julian Alaphilippe sur la Grande Boucle. Le compagnon de Marion Rousse disputera tout de même un Grand Tour dans les semaines à venir puisqu'il sera au départ du Tour d'Italie. Alaphilippe participera pour la première fois au Giro. Une préparation parfaite en vue des Jeux Olympiques ?

Les Jeux Olympiques visés par Alaphilippe

Pour le moment, on ne sait toujours pas quels coureurs seront sélectionnés en équipe de France pour disputer les Jeux Olympiques. Julian Alaphilippe espère en tout cas y être. Ce jeudi, dans un entretien accordé à L'Equipe , le coureur de la Soudal-Quick Step, interrogé sur l'envie d'aller décrocher une médaille aux JO de Paris, a ainsi expliqué : « J'espère ! Déjà, il faudra être sélectionné. Il n'y a que quatre places pour cette course. Après le Giro, j'aimerais bien récupérer et m'entraîner pour les JO ».

Alaphilippe et sa 4ème place aux JO 2016