Cyclisme - Mercato : Alaphilippe, Bernaudeau maximise ses chances

Alexandre Higounet

Interrogé par le quotidien l’Equipe mardi, Jean-René Bernaudeau, le boss de l’équipe Total Energies, a réitéré un message très fort à l’intention de Julian Alaphilippe. Avec un discours qui a de réels chances de porter ses fruits auprès du double champion du monde dans le contexte actuel. Analyse.

A l’occasion d’un entretien accordé à l’Equipe mardi, Jean-René Bernaudeau, le patron de l’équipe Total Energies, a de nouveau évoqué le cas de Julian Alaphilippe, et marqué un fort intérêt pour le faire venir la saison prochaine, alors que le double champion du monde arrive en fin de contrat avec la Soudal-Quickstep : « Aujourd'hui on voudrait plus se recentrer sur les Français. Avec Alaphilippe par exemple ? Bien sûr. Julian a sa place chez nous, il sait qu'il pourrait être notre nouveau Peter Sagan, surtout avec l'arrivée d'une nouvelle vague de jeunes coureurs talentueux chez nous. Il aurait cette place de leader, de meneur car c'est un exemple pour beaucoup de gamins. En plus, je sais qu'il aimerait notre esprit de famille. On revendique notre façon de vivre, à l'écart des standards du cyclisme actuel. On vit bien chez nous ».

« Je sais qu’il aimerait notre esprit de famille »

Que penser de cette sortie médiatique ? A l’évidence, elle constitue un nouvel appel du pied de la part de l’équipe française à l’intention de Julian Alaphilippe. En ce sens, Bernaudeau a tenu à émettre de nouveau le message qu’au sein du Team Total Energies, le champion français trouverait un contexte humain, dans lequel il pourrait de nouveau trouver les conditions de son épanouissement.

Un timing particulièrement bien choisi

Dans ce contexte, le timing des déclarations du patron de l’équipe vendéenne est loin d’être anodin : quelques jours après qu’Alaphilippe ait été de nouveau mis dans l’oeil du cyclone par le manager général de la Soudal-Quickstep Patrick Lefévère, le fait que Bernaudeau évoque sa volonté de recruter le Français et mette en avant sa vision d’une équipe centrée sur l’humain et le collectif pourrait bien viser à provoquer un déclic dans la tête du double champion du monde en faveur du Team Total Energies. L’argument mis en avant par Bernaudeau a en effet des chances de porter ses fruits au sortir de la nouvelle tempête vécue par Alaphilippe.