Cyclisme : Alaphilippe peut-il viser le Tour des Flandres ? Réponse

Le premier week-end flandrien devait livrer un verdict sur les chances de Julian Alaphilippe de retrouver son meilleur niveau pour la campagne de printemps. Est-il réellement en mesure de remporter le Tour des Flandres le 31 mars prochain ? Analyse et réponse.

Il y a quelques jours, le10sport.com avait analysé que l’heure de vérité allait sonner ce week-end pour Julian Alaphilippe en vue de ses premiers objectifs de la saison, à savoir briller sur les classiques flandriennes, et notamment au Tour des Flandres, son grand objectif de la première partie de l’année. En effet, le champion tricolore disputait les deux premières classiques de la saison en Belgique, un test bien plus significatif encore que le Tour Down Under disputé en janvier.

Alaphilippe a été présent lorsque la course s’est faite

Quel aura été le verdict au final ? Si Alaphilippe a joué de malchances samedi au Het Nieuwsblad , la course la plus exigeante des deux, connaissant plusieurs chutes et plusieurs incidents techniques, il s’est montré dans le rythme. Certes, il a loupé le coup de bordures lancé par les Visma-Lease A Bike à 130 kilomètres de l’arrivée, mais il s’est montré présent lorsque la course a atteint la haute intensité, et il est probable qu’il aurait été dans les clous dans le final s’il n’avait pas connu tous ces incidents, sa seconde chute ayant causé son abandon à une vingtaine de kilomètres de l’arrivée. Le lendemain à Kuurne-Brussel-Kuurne, Julian Alaphilippe était encore à la bagarre avec les meilleurs, dans un groupe d’une dizaine juste derrière le coup gagnant à quatre avec Wout Van Aert, et ce même si on l’a senti à la limite dans les monts grimpés à très haut rythme. Si au final, un gros regroupement s’est opéré derrière l’échappée dans les 50 derniers kilomètres moins exigeant, ce qui fait que le classement final n’est pas significatif, le Français a tout de même rassuré.

L’espoir existe encore pour le Tour des Flandres