Alaphilippe : Alcool, fêtes... La réponse cash de Marion Rousse

Patron de la Soudal-Quick Step, Patrick Lefevere multiplie les tacles à l'encontre de Julian Alaphilippe. Déçu des prestations du Français, il n'hésite pas à lui mettre la pression publiquement et voilà qu'il en a rajouté une couche. Cette fois, les propos de Lefevere en ont choqué plus d'un, s'en prenant notamment à Marion Rousse. La compagne de Julian Alaphilippe a tenu à lui répondre.

Le nouveau coup de gueule de Patrick Lefevere contre Julian Alaphilippe n'est clairement pas passé inaperçu ce mercredi. Et pour cause... Le patron de la Soudal-Quick Step a notamment lié les mauvaises performances du Français à l'alcool, aux fêtes... et à son couple avec Marion Rousse : « Trop de fêtes, trop d'alcool... Julian est sérieusement sous le charme de Marion (Rousse). Peut-être trop. Julian est un jeune chien plein d'énergie. Il y a toujours un mauvais garçon en lui ».

« Il est inadmissible de s'attaquer comme il le fait à notre vie privée »

A travers ses réseaux sociaux, Marion Rousse a publié un long message pour répondre et régler ses comptes à Patrick Lefevere. La compagne de Julian Alaphilippe a alors posté : « Quels que soient les sentiments de Monsieur Lefevere à mon égard, il est inadmissible de s'attaquer comme il le fait à notre vie privée. Alors non, je ne bois pas d'alcool, jamais même. Raté pour les fêtes également car avec un petit de 3 ans nous préférons être en forme le matin ».

pic.twitter.com/gL6GLQEa0Q — Marion Rousse (@Roussemarion) February 21, 2024

« Merci de faire preuve de davantage de respect et... de classe »