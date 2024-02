Marion Rousse, alcool... Alaphilippe a un problème

Thibault Morlain

Depuis qu'il est revenu de sa terrible chute, Julian Alaphilippe n'arrive pas à retrouver 100% de ses capacités et l'incroyable niveau qui était le sien. Et ça commence à agacer le patron de la Soudal-Quick Step, Patrick Lefevere, étant donné le salaire XXL payé au double champion du monde. Et voilà qu'il a glissé un nouveau tacle à Alaphilippe, impliquant même Marion Rousse dans l'histoire.

S'il y en a bien un plus que les autres qui veut revoir le grand Julian Alaphilippe, c'est Patrick Lefevere. Le patron de la Soudal-Quick Step s'impatiente devant les performances en deçà du cycliste français et il a de quoi... En effet, la formation belge n'a pas hésité à offrir un gros contrat à Alaphilippe avec à la clé un énorme salaire. Des émoluments qu'il faut donc justifier pour le double champion du monde et dernièrement, c'était loin d'être le cas. Lefevere n'hésite donc pas à multiplier les coups de pression à l'encontre de Julian Alaphilippe et il en a remis une couche à l'occasion d'un entretien accordé à Humo .

Cyclisme : L’heure de vérité arrive pour Alaphilippe ! https://t.co/kQTvDCexBQ pic.twitter.com/5Kj0bBLXDd — le10sport (@le10sport) February 21, 2024

« Julian est un bon gars, mais... »

« Julian est un bon gars, mais après avoir signé son méga contrat, il n'a plus performé. J'aime mes coureurs, mais cela doit rester juste. En vieillissant, vous devez faire plus attention, vous devez vous entraîner plus dur et vous ne pouvez pas vous vanter. Il doit maintenant avoir le déclic et se battre pour l’obtenir », a expliqué Patrick Lefevere.

« Julian est sérieusement sous le charme de Marion. Peut-être trop »