Rupture obligatoire pour Julian Alaphilippe ?

Hugo Chirossel

Cette année, Julian Alaphilippe a décidé de faire l’impasse sur le Tour de France, donnant sa préférence au Giro, qui lui convient mieux selon Patrick Lefevere. Pour l’ancien coureur professionnel Steve Chainel, si son style est apprécié du public, il aurait tout intérêt à changer afin de retrouver les sommets.

Le Tour de France devra se passer de Julian Alaphilippe en 2024. Le champion du monde 2020 et 2021 a décidé de faire l’impasse sur la Grande Boucle afin de participer au Giro, qui convient mieux à ses qualités, comme le confiait le manager de la Soudal Quick-Step, Patrick Lefevere : « Je pense que le Giro convient à son style de coureur impulsif, pas toujours intelligent mais que les gens aiment . »

Cyclisme : Roglic se livre sur le doublé Giro-Tour de Pogacar… https://t.co/2zbqtgDAum pic.twitter.com/bu8Qo6W48J — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

« Dans le vélo, intelligent signifie être rat »

Des propos qui ont fait réagir Steve Chainel, qui estime que Julian Alaphilippe devrait changer sa façon de courir. « On ne va pas retirer à Julian tout ce qu’il a réalisé. Dans un grand jour, il fait du Julian. Dans le vélo, intelligent signifie être rat. Finalement, pas intelligent signifie être généreux. Julian ne va pas chercher des victoires de raccrocs, au millimètre. Le mec qu’on n’a pas vu pendant 200 km et qui attend juste la petite bosse pour attaquer », a déclaré l’ancien coureur professionnel, désormais consultant pour Eurosport .

« Le cyclisme roule tellement vite qu’on ne peut plus être aussi généreux qu’il l’est »