Alaphilippe - Tour de France : Il annonce du lourd

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Grande première pour Julian Alaphilippe. Le coureur français a été sélectionné pour participer au Giro, plutôt qu'au Tour de France. Malgré deux saisons compliquées, l'ancien champion du monde, avec son profil de puncheur, a les capacités de remporter des étapes, mais aussi de performer aux JO selon le consultant d'Eurosport Steve Chainel.

Le Tour de France ne rentrera pas dans les plans de Julian Alaphilippe cette année. Le coureur français disputera un autre Grand Tour : le Giro. L'occasion pour l'ancien champion du monde de sortir des sentiers battus et de retrouver de la confiance, avant d'aborder un autre objectif de sa saison, les Jeux Olympiques de Paris. Alors que des doutes existent sur sa capacité à retrouver le haut niveau, Steve Chainel se veut rassurant.

Cyclisme : Roglic se livre sur le doublé Giro-Tour de Pogacar… https://t.co/2zbqtgDAum pic.twitter.com/bu8Qo6W48J — le10sport (@le10sport) February 8, 2024

Chainel rend hommage à Alaphilippe

« On ne va pas retirer à Julian tout ce qu’il a réalisé. Dans un grand jour, il fait du Julian. Dans le vélo, intelligent signifie être rat. Finalement, pas intelligent signifie être généreux. Julian ne va pas chercher des victoires de raccrocs, au millimètre. Le mec qu’on n’a pas vu pendant 200 km et qui attend juste la petite bosse pour attaquer » a confié l'ancien coureur, aujourd'hui consultant pour Eurosport.

« Il est de la même trempe que les Mathieu Van der Poel »