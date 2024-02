Cyclisme : Quels nouveaux objectifs pour Van der Poel ?

Alexandre Higounet

Au terme du championnat du monde de cyclo-cross dimanche dernier, qu’il a remporté pour la sixième fois, Mathieu Van der Poel a clairement laissé entendre qu’il allait prendre du recul par rapport à la discipline. Quelles conséquences cela pourrait-il avoir sur ses ambitions sur la route ? Analyse.

Alors qu’il vient de remporter pour la sixième fois le titre de champion du monde de cyclo-cross, Mathieu Van der Poel a laissé entendre après la course qu’il pourrait délaisser la discipline dans les années à venir, sachant qu’il estime ne plus rien avoir à gagner en plus. Au micro de Wielerflits , dans des propos rapportés par cyclismactu.net , le champion hollandais a notamment affirmé : « Mon dernier cyclo-cross avant longtemps ? Je ne vais pas décider seul, mais nous allons en parler. Le cyclo-cross est quelque chose qui demande beaucoup d’énergie. Je me concentre de plus en plus sur la route et le VTT, il ne me reste plus grand-chose à gagner, à part un autre titre mondial et le plaisir de faire du cyclo-cross ».

Quelles conséquences s’il délaisse le cyclo-cross ?

S’il apparaît peu probable que Van der Poel abandonne définitivement le cyclo-cross, sachant qu’il poursuit l’objectif de battre le record de titres de champion du monde détenus par Roger De Vlaeminck avec sept succès, il apparait acté qu’il va désormais largement diminuer son implication dans la discipline afin de concentrer son énergie en priorité à la route.

Pas de conséquences pour les Grands Tours, mais…

Quelles conséquences cela pourrait-il avoir ? S’il reste très peu probable que cela modifie ses ambitions par rapport aux Grands Tours, sachant qu’il ne passe pas suffisamment bien la haute montagne pour espérer y viser un jour la victoire ou un podium, ce changement de cap pourrait en revanche avoir des conséquences sur la campagne des classiques. Alors que jusqu’à maintenant, Mathieu Van der Poel s’arrêtait à la fin des Flandriennes, quitte à pousser jusqu’à l’Amstel Gold Race, qu’il a de surcroit déjà remportée, il pourrait désormais tenter de jouer la victoire à Liège-Bastogne-Liège. Avec un programmé hivernal largement allégé, le champion hollandais pourrait en effet programmer sa montée en forme pour lui permettre de pousser jusqu’à Liège et y viser la victoire. La Flèche Wallonne pourrait aussi entrer dans le projet, même si le final dans le mur de Huy pourrait s’avérer un peu trop indigeste pour Van der Poel, surtout face aux purs puncheurs.