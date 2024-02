Cyclisme : Changement de cap pour Van der Poel !

Alexandre Higounet

Mathieu Van der Poel a remporté dimanche son sixième titre de champion du monde de cyclo-cross en écrasant une nouvelle fois la concurrence. Après la course, il a tenu des propos laissant à penser qu’il pourrait mettre un terme à sa carrière en cyclo-cross. Que faut-il en penser ? Analyse.

Dimanche, Mathieu Van der Poel a remporté pour la sixième fois le titre de champion du monde de cyclo-cross qui se disputait à Tabor, en République Tchèque. Après la course, le champion hollandais exprimait logiquement sa satisfaction au micro de Wielerflits , dans des propos rapportés par cyclismactu.net : « C'était la course la plus importante de ma saison de cyclo-cross, donc je suis très content d'avoir gagné. J’ai pu rester assez calme. Cela fonctionne parce que j’ai déjà vécu beaucoup de choses. C'était différent lorsque j'étais au départ de mon premier Championnat du Monde. Bien sûr, la course doit toujours être courue. Le grand favori ne gagne pas toujours, comme nous l’avons vu par le passé. C’est un parcours où l’on peut s’attendre à beaucoup de choses, donc je suis très heureux d'avoir pu gagner. J'avais de bonnes jambes et je roulais de manière très contrôlée. Je n’ai jamais vraiment pris de risques ».

« La suite en cyclo-cross ? Il ne me reste plus grand-chose à gagner »

Dans la foulée, Mathieu Van der Poel jetait un doute sur la suite de sa carrière en cyclo-cross : « Mon dernier cyclo-cross avant longtemps ? Je ne vais pas décider seul, mais nous allons en parler. Le cyclo-cross est quelque chose qui demande beaucoup d’énergie. Je me concentre de plus en plus sur la route et le VTT, il ne me reste plus grand-chose à gagner, à part un autre titre mondial et le plaisir de faire du cyclo-cross ».

Le début d’une nouvelle ère

S’il apparaît prématuré d’en déduire que Mathieu Van der Poel arrêtera sa carrière en cyclo-cross, d’autant qu’il a la perspective de battre le record de Roger De Vlaeminck, détenteur de sept titres de champion du monde, il est en revanche évident que cela marque un changement de cap dans la carrière du champion hollandais, qui va clairement alléger son programme en cyclo-cross à l’avenir, pour se concentrer sur la route.