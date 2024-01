Cyclisme - Mercato : La promesse d’Alaphilippe…

Alexandre Higounet

Alors que l’an dernier, Patrick Lefévère, le boss de la Soudal-Quickstep, critiquait vertement le manque de résultats de Julian Alaphilippe, il se montre de nouveau à son soutien en ce début de saison. Une discussion entre les deux hommes pourrait bien être à l’origine de ce changement de cap, comme le souligne le dirigeant belge.

Dans le courant de la saison dernière, alors qu’il tentait de bâtir une équipe en grande partie tournée vers l’ambition de Remco Evenepoel en direction du Tour de France, tant pour des raisons sportives que pour éviter que le champion belge écoute les sirènes avancées par d’autres équipes, Patrick Lefévère, le patron de la Soudal-Quickstep, avait plus ou moins poussé Julian Alaphilippe vers la sortie à un an de la fin de son contrat, pointant du doigt à de multiples reprises son manque du résultats comparativement à son salaire, et ce dans l’idée de se libérer une grande marge de manœuvre budgétaire dans son recrutement.

Le changement de cap de Lefévère

Au final, constatant que le double champion du monde tricolore ne voulait pas partir, il s’était résolu à le conserver conformément à son contrat. Au passage, Lefévère avait également totalement changé d’optique, décidant de réinstaller pleinement Alaphilippe dans une situation de leadership pour les Flandriennes, et d’instaurer autour de lui un climat de pleine confiance et de soutien.

« Julian m’a promis qu’il pourrait revenir au niveau qu’il avait avant »