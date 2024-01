Cyclisme - Mercato : Il acte le départ d’Alaphilippe !

Alexandre Higounet

La perspective de récupérer Julian Alaphilippe libre au terme de la saison n’est pas sans susciter l’intérêt de certaines équipes, notamment en France. Cédric Vasseur, le manager de l’équipe Cofidis, n’a pas tardé à prendre position, livrant entre les lignes quelques éléments sur la situation du champion français. Analyse.

En fin de contrat au terme de cette saison avec la Soudal-Quickstep, Julian Alaphilippe se retrouve potentiellement sur le marché, et il est clair que cette perspective n’est pas sans attirer un certain nombre d’équipes, notamment en France. La popularité du double champion du monde, son panache, son mental de guerrier ainsi que son expérience du très haut niveau intéressent logiquement les équipes de l’hexagone.

Cyclisme - Tour des Flandres : Alaphilippe peut y croire ! https://t.co/kNrpr8iD5f pic.twitter.com/T5cyG6Uy7c — le10sport (@le10sport) January 23, 2024

Cédric Vasseur prend position pour l’équipe Cofidis

Interrogé sur Eurosport sur la perspective d’un recrutement de Julian Alaphilippe au terme de la saison, Cédric Vasseur le patron de l’équipe Cofidis n’a pas hésité à marquer son intérêt : « Repartir avec Julian Alaphilippe, ça aurait de la gueule. Julian a besoin d'un nouveau challenge dans sa carrière, il ne faut pas se voiler la face. Je ne pense pas que Patrick (Lefevere, le patron de la Soudal-Quickstep) se batte pour le garder. Nous, on est ouvert à la discussion. En plus du cycliste, c'est un homme charmant. Julian, je l'ai vu passer professionnel, il est formidable. Maintenant, je ne sais pas s'il a envie de revenir en France ou pas. En tout cas, je suis ouvert à la discussion avec Julian et avec son agent ».

« Je ne pense pas que Patrick se batte pour le garder »