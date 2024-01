Cyclisme : Un complexe Van der Poel ? La confession de Van Aert

Alexandre Higounet

Soucieux de monter plus doucement en forme pour arriver avec un maximum de fraîcheur sur le Tour des Flandres et Paris-Rouaix, Wout Van Aert a été largement dominé par Van der Poel dans les cyclo-cross. Après sa première victoire face à son rival ce week-end, le champion belge a reconnu que cela n’avait pas été facile à vivre…

Wout Van Aert, qui a changé sa préparation cette saison, beaucoup moins dense en cyclo-cross pour arriver plus tard en forme et garder un maximum de fraîcheur pour ses grands objectifs du début de saison, à savoir le Tour des Flandres et Paris-Roubaix, lui qui avait tendance à trop en faire avant et à arriver déjà un peu fatigué sur ses échéances, a remporté son premier cyclo-cross face à Mathieu Van der Poel cette saison lors de la treizième manche de la Coupe du monde à Benidorm.

Cyclisme : Contexte favorable pour le deal XXL Van Aert-Evenepoel ! https://t.co/F0fNXLYS6D pic.twitter.com/8AF9WRJQAf — le10sport (@le10sport) January 17, 2024

Il était prévu qu’il soit dominé par Van der Poel dans les cyclo-cross mais…

Alors que le champion belge avait été systématiquement dominé, pour ne pas dire écrasé, par son rival hollandais lorsqu’ils s’étaient affrontés ces dernières semaines, ce succès vient montrer que le plan commence à porter ses fruits, sa forme apparaissant en ascendance progressive, comme souhaitée par son entraîneur Mathieu Heijboer.

« Cela n’a pas toujours été facile à digérer »