Cyclisme - Mercato : La guerre est lancée contre la Jumbo-Visma !

Alexandre Higounet

En début de semaine, les médias allemands ont révélé que la Bora-Hansgrohe avait lancé des premiers mouvements en vue d’un deal XXL autour de Wout Van Aert et Remco Evenepoel. Pour le premier, sous contrat avec la Visma-Lease A Bike (anciennement Jumbo-Visma), il est difficile de ne pas faire le lien avec le dossier Cian Uijtdebroeks, recruté en force à la Bora il y a quelques semaines...

Ces dernières heures, les médias allemands, et notamment l’agence de presse DPA , ont révélé que la formation Bora-Hansgrohe avait ouvert un projet visant à faire signer le duo Van Aert-Evenepoel en 2025, alors que le premier est encore sous contrat avec la Visma-Lease A Bike jusqu’à fin 2026 et le second chez Soudal-Quickstep, aussi jusqu’à fin 2026.

Van Aert est toujours sous contrat avec la Visma-Lease A Bike...

Si bien sûr rien n’est conclu ni même concrètement négocié à ce stade, des premiers contacts auraient bel et bien été pris avec les deux coureurs selon l’organe de presse allemand. Si l’opération venait à s’accélérer d’ici la fin de saison, avec un feu vert de principe des deux coureurs, alors la Bora-Hansgrohe devra trouver un accord avec la Visma-Lease A Bike et la Soudal-Quickstep pour racheter leurs contrats.

En représailles après le deal Uijtdebroeks ?

En tout cas, une telle opération n’est pas sans rappeler celle réalisée il y a quelques semaines par la Visma-Lease A Bike avec Cian Uijtdebroeks, ce dernier ayant résilié unilatéralement son bail avec la Bora-Hansgrohe pour s’engager avec la formation hollandaise, sans l’accord de l’équipe allemande. Au final, l’affaire s’est réglée par le versement d’une indemnité de transfert à la Bora-Hansgrohe pour la dernière année d’Uijtdebroeks, mais dans les faits, la Visma-Lease A Bike a imposé le deal. Dans un tel contexte, il est loin d’être anodin que l’équipe allemande, qui devrait bientôt voir sa capacité financière grandement renforcée par l’arrivée de Redbull, s’intéresse de près au cas de Wout Van Aert, la grande figure de proue - avec Jonas Vingegaard - de la Visma-Lease A Bike. Il est difficile de ne pas faire le lien avec le deal Uijtdebroeks et de tirer la conclusion qu’au sein de l’équipe allemande, au-delà de l’indéniable renfort sportif que constituerait une signature de Van Aert, on a lancé une grosse opération de représailles à l’encontre de l’équipe hollandaise...