Cyclisme : Vingegaard envoie un message à Pogacar !

En fin de semaine dernière, Jonas Vingegaard s’est exprimé en conférence de presse sur la saison à venir. Et le Danois a notamment annoncé qu’il ferait des prochains championnats du monde, disputés sur un parcours très difficile au Rwanda, l’un de ses gros objectifs après le Tour de France. Une sortie médiatique loin d’être anodine...

Jonas Vingegaard, qui a été largement dominé par Tadej Pogacar l’an dernier au Tour de France, se prépare à une grosse saison 2025, avec l’intention de prendre sa revanche. Au sein du clan Pogacar, on s’attend en tout cas à trouver un Vingegaard remonté à bloc avec la rage au ventre, comme l’a indiqué le directeur sportif principal du Team UAE, Joxean Fernandez Matxin, à l’occasion d’un entretien à Cyclinguptodate relayé par cyclismactu.net : « Étions-nous en colère quand nous n’avons pas gagné le Tour et avons-nous fait les choses beaucoup mieux pour gagner? Oui. Que va faire Jonas ? Clairement pareil. Nous ne pouvions pas dormir, nous ne pouvions pas nous sentir à l’aise... Vingegaard va avoir ce besoin, cette colère, cette motivation supplémentaire pour être en mesure de faire les choses ».

« Un Mondial avec un tel parcours est une opportunité à saisir »

Ces derniers jours, un élément est venu confirmer les intuitions de Joxean Fernandez Matxin. En effet, à l’occasion d’une conférence de presse relayé par le site du Het Nieuwsblad, Jonas Vingegaard a annoncé qu’il viserait clairement le titre de champion du monde en septembre prochain, sachant qu’il se disputera au Rwanda sur un parcours extrêmement difficile (5500 mètres de dénivelé positif, soit un total supérieur à celui des plus grandes étapes de montagne) qui pourrait tout à fait lui convenir. Vingegaard a ainsi déclaré : « Je suis assurément impatient d’y être, et même au trois prochaines éditions. Le tracé au Rwanda est déjà connu et il devrait bien me convenir. Espérons que ce soit également le cas en 2026 au Canada et en 2027 dans les Alpes françaises. J’espère pouvoir être au départ. Il est certain que mon principal objectif reste le Tour de France, mais un championnat du monde avec un tel parcours constitue pour moi une opportunité à saisir ».

Un message adressé à… Pogacar

Habituellement plus discret sur ses intentions, Vingegaard n’hésite pas cette fois à pointer un objectif précis et cela apparaît loin d’être anodin. Le message est adressé avant toute chose à Tadej Pogacar, à qui on promettait déjà un deuxième maillot de champion du monde en fin de saison et qui n’a pas fait mystère qu’il entendait bel et bien conserver ce maillot. Vingegaard donne ici rendez-vous au Slovène, et par ce biais, il veut aussi et surtout lui émettre le message suivant, notamment en vue du Tour de France : il n’a pas peur de lui.