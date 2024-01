Cyclisme : Alaphilippe réaffirme ses ambitions !

Alexandre Higounet

Alors qu’il va débuter sa saison aujourd’hui à l’occasion du Tour Down Under en Australie, Julian Alaphilippe apparaît plus que jamais conscient que cette saison sera décisive pour la suite de sa carrière et déterminé à retrouver son top niveau. Cela transpire de ses propos tenus avant la course. Décryptage.

Aujourd’hui mardi, Julian Alaphilippe débute sa saison au Tour Down Under, en Australie. Pour le double champion du monde, il s’agit d’arriver en forme très tôt pour ne pas reproduire les schémas des deux dernières saisons, qu’il a passées à courir derrière la grande condition. Comme il l’a indiqué ces derniers jours, le Français est conscient qu’il s’agit d’une année très importante pour lui, sa dernière chance de se réinstaller parmi les grands coureurs mondiaux après deux années sans résultat majeur, et ce d’autant plus qu’il arrive en fin de contrat l’hiver prochain. Qu’il souhaite prolonger chez Soudal-Quickstep ou signer un contrat majeur dans une nouvelle équipe, Alaphilippe sait qu’il lui faut donner des garanties sur sa capacité à gagner au top niveau.

Lefévère croit son retour au top possible

Patrick Lefévère, le boss de l’équipe belge, croit en tout cas au retour au top de son champion français, qu’il a d’ailleurs réinstallé dans un vrai leadership sur les classiques flandriennes et sur le Giro. Il a notamment affirmé dans des propos relayés par cyclismactu.net : « Le Tour pour Alaphilippe ? A priori non, parce que voir Julian en 100% domestique de Remco Evenepoel, je n'aime pas cette image-là. Je pense que le Giro convient à son style de coureur impulsif, pas toujours intelligent mais que les gens aiment. Un coureur mécontent dans une équipe est inutile. Il a eu l'occasion de partir car plusieurs équipes ont cherché à le recruter. J'ai eu des discussions avec lui, mais l'année d'avant, pas l'année passée. J'ai dit les choses que je voulais dire mais je ne suis pas quelqu'un qui se répète. On a trouvé un accord. Il m'a dit : 'Patrick donne-moi encore un hiver'. C'est à lui maintenant de le montrer. J'aime les coureurs qui répondent à la pédale et il va le faire. Je pense qu'il est encore capable de faire des résultats ».

« J’ai l’ambition d’être à 100% sur les Classiques »