Alaphilippe : La grande annonce !

Arthur Montagne - Journaliste Affamé de sport, il a grandi au son des moteurs de Formule 1 et des exploits de Ronaldinho. Aujourd’hui, diplomé d'un Master de journalisme de sport, il ne rate plus un Grand Prix de F1 ni un match du PSG, ses deux passions et spécialités

Absent du prochain Tour de France, Julian Alaphilippe ne devrait plus apparaître sur la Grande Boucle avec le maillot de la Soudal Quick-Step. Et pour cause, son contrat avec l'équipe belge s'achève à l'issue de la saison, mais le Français se concentre sur cette année avec de grands objectifs, notamment avec le Giro et les JO.

C'est l'information principale de ce début d'année en cyclisme. Patrick Lefevere a effectivement annoncé mardi que Julian Alaphilippe ne serait pas sur les routes du Tour de France l'été prochain. Une annonce loin d'être anodine compte tenu de l'importance du double champion du monde auprès du public français. Sans oublier que c'était probablement la dernière occasion de voir Alaphilippe avec le maillot de la Soudal Quick-Step sur la Grande Boucle. Néanmoins, d'autres objectifs importants attendent le Français qui s'alignera sur le Giro. Il aborde d'ailleurs cette nouvelle saison avec de grandes ambitions.

Tour de France : Une bombe est lâchée sur Alaphilippe https://t.co/ADDjg5U0WY pic.twitter.com/PXo4iazZjv — le10sport (@le10sport) January 9, 2024

Alaphilippe dévoile son calendrier...

« Je suis concentré sur le moment, sur ma préparation en vue du bloc italien que j'adore : Strade Bianche, Tirreno-Adriatico, Milan-San Remo et les Flandriennes. J'ai envie d'être au départ du Tour des Flandres à 100 % de mes moyens. C'est une saison nouvelle, j'ai hâte de voir comment ça va se passer. Ça fait du bien d'apporter du changement par rapport à la routine de toute une carrière », assure-t-il dans les colonnes de L'EQUIPE , sans oublier les Jeux Olympiques. « C'était toujours particulier de manquer le Tour mais je suis tellement content de mes objectifs, avec en point de mire une éventuelle participation aux Jeux de Paris. C'est une saison très complète, il faut faire des choix et s'y tenir. Ce n'est pas une déception de ne pas aller sur le Tour, c'est un choix de ma part confirmé par l'équipe. Je ne peux pas être partout non plus. Si c'est pour être partout et nulle part, cela ne sert à rien », ajoute Julian Alaphilippe.

... et évoque son avenir