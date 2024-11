OM : «J'ai fermé ma bouche», De Zerbi interpellé par un taulier !

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Titulaire pour la première fois depuis le mois de septembre, Valentin Rongier a répondu présent samedi lors de la victoire de l’OM sur la pelouse du RC Lens (1-3). Une belle revanche pour le milieu de terrain âgé de 29 ans, qui a perdu le brassard de capitaine et est peu utilisé par Roberto De Zerbi cette saison.

« Le temps nous enseigne qu'il faut que cette équipe ait quelqu'un qui mette de l'ordre sur le terrain. Rongier a ces caractéristiques et il a fait un gros match. » Difficile pour Roberto De Zerbi de ne pas saluer le match réalisé par Valentin Rongier samedi face au RC Lens (1-3). Auteur de l’ouverture du score, le milieu de 29 ans, titulaire pour la première fois depuis la victoire contre Nice le 14 septembre dernier (2-0), a prouvé à son entraîneur qu’il pouvait compter sur lui.

Rongier savoure son retour au premier plan

« Cette célébration ne regarde que moi. Ce n'était pas lié au match, mais à mon cas personnel. Ce soir, l'équipe avait besoin de montrer beaucoup de caractère, et tous les joueurs ont répondu présent. Personne n'a triché, tout le monde a couru, tout le monde s'est battu dans les duels. Encore une fois, c'est cette mentalité qui nous permet de repartir avec les trois points », a réagi Valentin Rongier en zone mixte, dans des propos relayés par Le Phocéen.

« J'ai fermé ma bouche, j'ai travaillé, et ce soir, ça paye »

« Je voulais rester sur le terrain, mais l'entraîneur a fait son choix, il m'a dit qu'il ne voulait pas prendre de risques avec mon carton jaune. Ce qui est sûr, c'est que je m'entraîne bien et que je donne le maximum. Ces derniers mois ont été compliqués, vous le savez, mais je suis très content d'avoir démarré ce soir. J'espère maintenant enchaîner, mais encore une fois, c'est lui qui fait les choix », a ajouté Valentin Rongier, qui n’a jamais lâché malgré sa blessure au genou et le peu de temps de jeu accordé par Roberto De Zerbi. « J'ai toujours fait preuve d'humilité, et c'est ce qui m'a animé pendant ces mois de blessure. Ce n'est pas de la politique, mais vraiment, seul le travail paye. J'ai fermé ma bouche, j'ai travaillé, et ce soir, ça paye. Je suis content, et j'espère que ça continuera dans ce sens. »