Sampaoli s’enflamme pour «une légende» de l’OM

Depuis quelques jours, le Stade rennais a un nouvel entraîneur à sa tête : Jorge Sampaoli. Le sulfureux entraîneur argentin a pour mission de redresser une équipe bretonne qui est en grande difficulté cette saison avec une treizième place à deux points du premier relégable. Sampaoli retrouve d’ailleurs un certain Steve Mandanda, qu’il avait poussé vers la sortie en 2022. De l’eau a coulé sous les ponts et Sampaoli a été élogieux envers son capitaine.

A l’été 2022, en l’espace d’une semaine, Jorge Sampaoli et Steve Mandanda quittent le club. Durant l’unique saison de l’Argentin à la tête de l’OM, le courant n’était pas passé entre les deux hommes. Jorge Sampaoli avait placé Mandanda sur le banc pour y titulariser Pau Lopez, ce qui avait conduit au départ de la légende marseillaise à Rennes…

«C’est aux joueurs de choisir le capitaine»

Le retour de Jorge Sampaoli en Ligue 1 à Rennes n’était donc pas une bonne nouvelle pour Steve Mandanda, le capitaine rennais. D’ailleurs, en conférence de presse, Jorge Sampaoli a été interrogé sur le rôle de celui-ci : « Concernant le capitaine, je veux surtout qu’il représente l’équipe. Pour moi, ce n’est même pas mon rôle de choisir le capitaine. C’est aux joueurs de choisir le capitaine. Concernant le capitaine, son rôle c’est surtout de me transmettre le sentiment de l’équipe, la perception de l’équipe. »

«C’est une légende»

« Concernant Steve, c’est quelqu’un que je connais très bien. C’est une légende, estime l’ancien entraîneur de l’OM. Je pense que c’est un bon capitaine et il le sera sûrement. Steve est un gardien courageux, qui possède un bon jeu au pied et qui comprend très bien le jeu. Peu à peu on va inculquer ces principes (gardien-libéro). Dans notre conception du jeu, l’idée d’avoir un gardien haut est assez importante. Notamment pour générer des supériorités numériques. »