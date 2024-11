Il a voulu quitter l'OM, Papin lui donne une deuxième chance !

Arnaud De Kanel

Pas dans les plans de l'OM, François-Régis Mughe aurait pu quitter le club phocéen cet été. Le Camerounais, qui s'était fait une place avec la réserve, avait émis le souhait de partir, en vain. Il avait donc perdu sa place par la suite, mais Jean-Pierre Papin pourrait lui donner une seconde chance.

François-Régis Mughe ne fait plus partie du groupe professionnel de l'OM. L'attaquant camerounais est en réserve car Roberto De Zerbi ne compte pas sur lui. « La direction a demandé à mes représentants de trouver un prêt à partir du moment où j'ai été mis dans le loft, mais je ne me sens plus à l'aise ici. Le but pour moi, c'est de partir définitivement avant la fin du mercato. J'ai besoin de temps de jeu et d'un club sur le long terme où je peux me relancer », avait reconnu Mughe cet été, preuve de ses envies d'ailleurs. Cela n'avait pas plu à l'OM.

Mughe remplaçant

Titulaire pour la première rencontre de la saison, François-Régis Mughe avait ensuite goûté au banc en raison de sa demande de transfert définitif. Un virus et une blessure avaient par la suite repoussé son retour. Jean-Pierre Papin compte encore sur lui.

«Un joueur qui a d’énormes qualités»

Le coach de la réserve olympienne a bien l'intention de donner une seconde chance à Mughe. « J’ai l’intention de lui donner sa chance car c’est un joueur qui a d’énormes qualités », a confié Papin pour La Provence. Affaire à suivre...