OM : Porté disparu, son retour est annoncé !

Considéré comme un des meilleurs gardiens de Ligue 1 cette saison, Geronimo Rulli, à l’image de son équipe, connaît une mauvaise passe. Aux yeux de Rolland Courbis, le portier de l’OM a été très moyen contre Reims (3-1) le week-end dernier, mais il s’attend à retrouver l’international argentin à son meilleur niveau face à Toulouse dimanche.

Après une troisième défaite consécutive concédée le week-end dernier à Reims (3-1), l’OM reçoit Toulouse dimanche soir en clôture de la 28e journée de Ligue 1. Alors qu’ils ont perdu leur deuxième place au profit de l’AS Monaco, les Olympiens doivent se relancer dans la course à la Ligue des champions, mais Rolland Courbis ne veut pas accorder trop d’importance au résultat cette rencontre.

« Ce match va être très compliqué… pour Toulouse »

« Si on commence à se dire qu’en cas de défaite contre Toulouse, la 3e ou la 2e place, c’est fichu ça ne va pas aller. L’OM peut terminer dans les 3 premiers en perdant contre Toulouse et l’OM peut ne pas finir sur le podium en gagnant contre Toulouse », a déclaré Rolland Courbis auprès de La Provence.

« L’OM retrouvera un vrai Rulli »

« Donc les sifflets, on se les garde pour le TFC. La vraie finale, ce sera contre Rennes au soir de la 34e journée », a poursuivi Rolland Courbis, qui attend le retour à son meilleur niveau de Geronimo Rulli : « Et il faut se mettre bien d’accord que ce match va être très compliqué… pour Toulouse. Parce qu’en plus l’OM retrouvera un vrai Rulli, qui a été très moyen à Reims. »