OM : Dur lourd est annoncé pour ce retour !

Victime d’une rupture des ligaments croisés en janvier dernier, Bilal Nadir a fait son retour ce samedi lors de la victoire de l’OM sur la pelouse du RC Lens. Le milieu offensif âgé de 20 ans a remplacé Valentin Rongier, avec qui il a passé beaucoup de temps à l’infirmerie, et qui s’est dit très content de le voir revenir sur les terrains.

Peu utilisé depuis le début de la saison, Valentin Rongier retrouvait une place de titulaire ce samedi face au RC Lens (1-3), à son poste préférentiel, au milieu de terrain. L’ancien nantais a été décisif en inscrivant le premier but de l’OM sur un bon service de Neal Maupay. Alors qu’il s’exprimait au micro de beIN SPORTS, son coéquipier Bilal Nadir est intervenu pour venir le féliciter.

Nadir et Rongier ont passé de longs mois ensemble à l’infirmerie

« Premièrement, je tiens à féliciter Valentin, parce que c’est un coéquipier avec qui j’étais pendant de longs mois. Il s’est blessé aussi, ça a été difficile pour lui et ce soir il a montré une grosse force de caractère et il a permis de lancer le match. Parce que la deuxième mi-temps part de lui. Et je suis content pour lui », a déclaré Bilal Nadir, dont c'était le retour, lui qui avait été victime d’une rupture des ligaments croisés en janvier dernier.

Nadir est « un bon jeune et il a de l’avenir »

Content de voir le milieu offensif de 20 ans de retour sur les terrains, Valentin Rongier l’a également félicité et lui prédit un grand avenir : « On a un très bon groupe. Et en plus, je ne dis pas ça parce qu’il vient de le dire, mais je suis très très content pour Bilal. Lui aussi a fait son retour ce soir, il a fait une très bonne rentrée, il s’était fait les croisés. C’est un bon jeune et il a de l’avenir. »