OM : Le patron calme tout le monde après le RC Lens

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Après sa défaite face à Auxerre avant la trêve internationale (1-3), l’OM a repris sa marche en avant ce samedi en s’imposant sur la pelouse du RC Lens (1-3). Satisfait de la victoire de son équipe et de son but, Pierre-Emile Hojbjerg pense en revanche déjà à la réception de l’AS Monaco dimanche prochain au Stade Vélodrome.

Gêné en première période, l’OM a fait la différence dans le second acte ce samedi sur la pelouse du RC Lens. Passeur décisif pour Valentin Rongier en début de seconde mi-temps, Neal Maupay l’a de nouveau sur le but du break signé Luis Henrique. Angelo Fulgini a réduit l’écart au score à 10 minutes de la fin de la rencontre, avant que Pierre-Emile Hojbjerg n’enfonce le clou sur coup-franc (1-3).

Transferts - OM : C’est confirmé pour un attaquant international français ! https://t.co/qOHvuBwLc7 pic.twitter.com/ngsyRARFsO — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Hojbjerg félicite le RC Lens

« Honnêtement, félicitation à Lens. Ils ont fait un match très complet. Ils ont monté l'intensité et ils n’ont quand même fait beaucoup de mal », a réagi Pierre-Emile Hojbjerg au micro de beIN SPORTS. « Mais je trouve qu’on a montré une bonne stabilité, une bonne manière de prendre la pression et de transmettre les situations en des choses positives. Ils nous ont pressés agressivement et après quand on a trouvé la supériorité au milieu ou un peu sur les côtés, de là on est partis, on a fait des grandes occasions. »

Hojbjerg pense déjà à Monaco

Alors que le RC Lens pensait avoir égalisé, Rémy Labeau-Lascary a finalement vu son but refusé pour une faute au départ de l’action sur Bilal Nadir. Ce qui a entraîné un coup-franc pour l’OM, transformé par Pierre-Emile Hojbjerg. « Mon but ? J'ai vu que le ballon et le petit coin. Il y avait une seule chose à faire, le mettre là très fort. Je suis content d’aider l’équipe et comme j’ai dit parfois, 2-2 ou 3-1, ça c’est le foot. Aujourd’hui, c’était ça la différence et je suis très content », a ajouté l’international danois, qui a déjà la tête à la réception de l’AS Monaco dimanche prochain : « Après, il faut rester en équilibre parce que la semaine prochaine c’est un match difficile. Alors il faut faire une bonne semaine et rester tranquille. »