PSG : Luis Enrique viré, le Qatar va prendre une décision radicale ?

Nasser Al-Khelaïfi a été clair. Avant l'inauguration du Campus PSG, le président du club parisien a confirmé que Luis Enrique devrait rester en poste, même en cas de raté en Ligue des champions cette saison. Entraîneur de l'équipe de France féminine, Julien Benneteau ne croit pas aux paroles du responsable qatari.

Le PSG face à son destin. Le club parisien ne doit pas se louper face au Bayern Munich mardi soir sous peine de voir ses chances de qualification se réduire considérablement. Un mauvais résultat condamnerait-il Luis Enrique ? Non selon Nasser Al-Khelaïfi.

Al-Khelaïfi annonce la couleur

« Est-ce qu'il restera si nous sommes éliminés en Champions League ? On ne changera rien. Quoi qu'il arrive, qu'on sorte ou qu'on gagne, c'est exactement la même chose. On construit les bases aujourd'hui, avec le coach. On a beaucoup confiance en lui. Il a fait du très bon travail avec Luis Campos pour choisir les joueurs » a confié le président du PSG.

« Les résultats vont parler »

Mais pour Julien Benneteau, Al-Khelaïfi ne pourra garder Luis Enrique avec un tel résultat. « Les résultats vont parler. Ils vont se qualifier pour la Ligue des champions, mais s’ils font huitième de finale, je ne suis pas certain que Luis Enrique reste » a confié l’ancien tennisman sur RMC.