Beckham a choqué le PSG… pour un barbecue !

C’est donc du côté du PSG que David Beckham a passé ses derniers mois de carrière comme joueur de football. En janvier 2013, l’Anglais s’est engagé avec le club de la capitale pour y rester jusqu’à la fin de la saison. Une expérience de quelques mois durant laquelle Beckham a laissé un très bon souvenir à ses coéquipiers de l’époque. Ça a été le cas auprès de Mamadou Sakho, qui a raconté une anecdote à ce propos.

Aujourd’hui à la tête de l’Inter Miami, David Beckham avait débuté sa carrière en tant que joueur à Manchester United. Ayant ensuite connu d’autres expériences en dehors du Royaume-Uni, le Britannique a terminé sa carrière… en France. En janvier 2013, à la surprise générale, Beckham débarque au PSG, où il aura donc pris sa retraire sportive. A Paris, la superstar a notamment pu côtoyer Mamadou Sakho, qui n’a d’ailleurs pas manqué d’être choqué par son coéquipier de l’époque.

« Un jour, Beckham a fait quelque chose qui nous a surpris »

Mamadou Sakho a donc côtoyé David Beckham pendant quelques mois au PSG. Et l’international français a certaines anecdotes à raconter. Pour le Obi One Podcast, il s’est notamment souvenu d’un barbecue et de tous les efforts de Beckham pour y participer : « Un jour, Beckham a fait quelque chose qui nous a surpris. C’était significatif de son caractère et de son humilité. On a fait un barbecue chez un joueur et lui était dans un grand hôtel avec tous les journalistes. Donc il a réussi à passer par la cuisine, prendre un taxi et venir pour manger avec nous ».

« Tu vois certaines personnes à la télé, elles ont l’air intouchables »

« On lui a demandé comment il a fait pour s’échapper. Il a expliqué et on a rigolé. Il est resté 2 heures avec nous, avec toutes les familles. J’ai dit wow. Tu vois certaines personnes à la télé, elles ont l’air intouchables mais derrière, elles sont vraiment humaines », a ensuite continué Mamadou Sakho, séduit donc par David Beckham et ce en l’espace de quelques mois seulement.