Dépression : «J’ai touché le fond», Mbappé balance la vérité

Depuis l’été 2024, Kylian Mbappé fait le bonheur du Real Madrid. Le Français a toutefois eu quelques difficultés au début de son aventure madrilène et il avait notamment affirmé avoir touché le fond à un moment. Si certains pensaient que le champion du monde parlait de dépression, ce n’était pas du tout le cas, et l’attaquant a tenu à rectifier ses propos.

Si aujourd’hui tout semble aller pour le mieux pour Kylian Mbappé au Real Madrid, cela n’a pas toujours été aussi rose. Le Français est passé par une période plus compliquée, ce qui est normal quand l’on change d’environnement et surtout quand l’on rejoint un si grand club.

« Je ne voulais pas jouer avec ce genre de choses »

En décembre dernier, Kylian Mbappé avait notamment affirmé qu’il avait touché le fond lors d’une rencontre face à l’Athletic Bilbao. Certains observateurs avaient cru que le Français parlait de dépression, mais ce n’était pas le cas, comme l’a affirmé l’attaquant du Real Madrid lors d’une interview accordée à La Sexta. « À Bilbao, j'ai touché le fond sportivement, pas mentalement. Je voulais le dire clairement parce que je ne voulais pas jouer avec ce genre de choses. »

« C'est un problème sérieux »

Par la suite, Kylian Mbappé s’est attardé sur le sujet de la dépression. Un grand mal qu’il faut prendre au sérieux et qui touche même des coéquipiers du joueur du Real Madrid. « Je connais des gens qui souffrent de dépression, des coéquipiers, et je ne voulais pas dire cela. Je n'ai pas bien joué, je suis le premier à le savoir, mais c'est un problème sérieux, il y a des gens qui souffrent et aussi des footballeurs qui ne le disent pas. Nous ne sommes pas des super-héros, nous sommes humains et il y a des gens qui ont des problèmes pour gérer cela. Nous sommes humains, nous avons nos peines et nos joies, et maintenant les gens n'ont plus peur d'en parler. »