PSG - Mbappé : Le clash passé sous les radars ?

Le Paris Saint-Germain a vu le meilleur buteur de son histoire, en la personne de Kylian Mbappé, s'en aller pour le Real Madrid par le biais de son statut d'agent libre. Un départ regretté par beaucoup, quand bien même tout ne s'est pas bien passé entre l'attaquant et Luis Enrique. Notamment en raison de ses demandes défensives selon Guillem Balague.

Kylian Mbappé a été pris à parti par Luis Enrique à plusieurs reprises la saison dernière en raison de ses errances défensives. Après un triplé inscrit en novembre 2023 sur la pelouse du Stade de Reims, Luis Enrique avait expliqué en live sur les antennes de Prime Video, diffuseur de l'époque de la Ligue 1, ne pas être satisfait des efforts de Mbappé dans ce domaine du jeu et dans son implication collective.

«Michael Jordan attrapait tous ses coéquipiers par les couill** et défendait comme un fils de p*te»

Par le biais du documentaire de Movistar+ : Vous n'en avez pas la moindre idée, Luis Enrique avait pris le temps de bien signifier son point à Kylian Mbappé sur ses replis défensifs en prenant comme exemple Michael Jordan. « J'ai lu que tu aimais Michael Jordan. Michael Jordan attrapait tous ses coéquipiers par les couill** et défendait comme un fils de p*te... Tu dois donner cet exemple. D'abord en tant que personne et en tant que joueur pour aller presser. Tu dois aller presser Cubarsi, tu dois être celui qui marque Cubarsi et ter Stegen, tu vas passer tout le match à faire pression sur Cubarsi pour qu'il n'avance pas et sur ter Stegen pour qu'il joue vite et revienne rapidement. Pourquoi ? Pour que tu sois un leader parce que tu penses que tu dois marquer des buts pour nous. Bien sûr parce que tu es un phénomène, un grand joueur mondial, sans aucun doute, mais cela ne m'importe pas » .

«Mbappé, par exemple, n'a pas apprécié d'être interpellé publiquement après un triplé»

Le journaliste Guillem Balague a publié une colonne dans la BBC par le biais de laquelle il n'a pas manqué de souligner un certain mécontentement éprouvé par Kylian Mbappé la saison dernière envers le traitement que lui réservait Luis Enrique à cet égard.

« Certains joueurs s'opposent à son intensité. Mbappé, par exemple, n'a pas apprécié d'être encadré en tant que numéro neuf ou d'être interpellé publiquement après un triplé ».