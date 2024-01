Cyclisme : Van Aert marqué par la domination de Van der Poel ?

Alexandre Higounet

Alors qu’il a été une nouvelle fois largement vaincu par Mathieu Van der Poel lors du cyclo-cross du nouvel an, la nouvelle stratégie de Wout Van Aert commence à interroger en Belgique. Le champion belge pourrait-il finir par être atteint mentalement par cette accumulation de défaites hivernales ? Le clan Van Aert répond.

Systématique battu par Mathieu Van der Poel depuis l’ouverture de la saison de cyclo-cross, Wout Van Aert a été une nouvelle fois largement dominé par le champion du monde hollandais à l’occasion du cyclocross du nouvel An, concédant plus de deux minutes à son rival à l’arrivée. Répondant aux questions du Het Laatste Nieuws dans des propos rapportés par cyclingnews.com , Van Aert a avoué sa surprise : « J’étais sous le choc pour être honnête. Mathieu était super fort. Si tu gagnes avec deux minutes d’avance, tu es tout simplement largement meilleur ».

« Je sais ce que je fais »

Une telle série de défaites pourrait-elle finir par marquer moralement le champion belge et lui instaurer une sorte de complexe « Van der Poel » ? La question a commencé à émerger dans les médias flamands où l’on sent poindre un début d’inquiétude. Le clan Van Aert réfute fermement cette hypothèse. Wout Van Aert d’abord : « Est-ce une déception ? Eh bien, j’aurais aimé rendre les choses un peu plus difficiles pour Mathieu. Mais dans le même temps, je sais ce que je fais ».

« Un complexe Van der Poel ? Ce n’est pas du tout le sujet »