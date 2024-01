Cyclisme : Faut-il s’inquiéter pour Van Aert ? Il répond

Alexandre Higounet

Une nouvelle fois largement dominé par Mathieu Van der Poel à l’occasion du cyclo-cross du Nouvel An, Wout Van Aert apparaît aujourd’hui bien loin du niveau du champion du monde hollandais. Faut-il s’en inquiéter en vue de la prochaine campagne des classiques ? Réponse avec l’intéressé et son entraîneur.

A l’occasion du cyclo-cross du nouvel an, Wout Van Aert a été une nouvelle fois nettement dominé par Mathieu Van Der Poel, dans des proportions inattendues même, le champion belge concédant plus de deux minutes à son rival hollandais. Après la course, interrogé par le média flamand Het Laatste Nieuws , Van Aert avouait lui-même sa surprise dans des propos rapportés par cyclingnews.com : « J’étais sous le choc pour être honnête. Mathieu était super fort. Si tu gagnes avec deux minutes d’avance, tu es tout simplement largement meilleur ».

« Je sais ce que je fais »

Van Aert ne veut pas s’affoler pour autant : « Est-ce une déception ? Eh bien, j’aurais aimé rendre les choses un peu plus difficiles pour Mathieu. Mais dans le même temps, je sais ce que je fais ». Comme il l’a annoncé, avec l’arrivée d’un nouvel entraîneur, Mathieu Heijboer, et la refonte de son programme du fait de son inscription au Giro plutôt qu’au Tour de France du fait des Jeux Olympiques, l’idée était d’alléger la préparation hivernale en cyclo-cross ainsi que le programme de début de saison pour garder un maximum de fraîcheur et d’envie pour l’enchaînement Tour des Flandres-Paris-Roubaix, le grand objectif, et enchaîner ensuite avec le Tour d’Italie.

« L’an dernier Van Aert a eu un trou physique et mental après le cyclo-cross »