Mercato : Un géant européen prépare sa vengeance contre le PSG

Alexis Brunet

L’été dernier, le PSG et le Bayern Munich s’étaient livré une grosse bataille pour la signature de Désiré Doué. Finalement, c’est le champion de France qui a réussi à mettre la main sur le milieu offensif. Toutefois, les Bavarois n’auraient pas dit leur dernier mot et pourraient bien repasser à l’action l’été prochain si l’ancien Rennais a des envies d’ailleurs.

Depuis le début de la saison, le PSG a des problèmes d’efficacité offensive. Il faut dire que le club de la capitale a perdu Gonçalo Ramos dès le début du championnat, mais il a surtout perdu Kylian Mbappé. Le champion du monde a rejoint le Real Madrid et les dirigeants parisiens ne l’ont pas tellement remplacé. Le seul joueur offensif à avoir rejoint l’équipe de Luis Enrique l’été dernier est le jeune Désiré Doué, qui sortait d’une saison prometteuse du côté du Stade Rennais.

Mbappé s’en va, le PSG a choisi son remplaçant https://t.co/CakI54HgsQ pic.twitter.com/u8CjDDvQCq — le10sport (@le10sport) November 20, 2024

Désiré Doué n’est pas satisfait de son temps de jeu au PSG

Faire oublier Kylian Mbappé n’est donc pas la tâche la plus aisée et, pour le moment, Désiré Doué n’y arrive pas. Le milieu offensif est loin d’être titulaire dans l’esprit de Luis Enrique et son temps de jeu n’est donc pas très élevé. Selon les informations du média Anfield Watch, le Français pourrait donc aller voir ailleurs dès l’été prochain si sa situation ne s’améliore pas à Paris. Liverpool pourrait alors passer à l’action pour attirer le Parisien.

Le Bayern Munich pense encore à Doué

Désiré Doué pourrait donc quitter le PSG, mais pas forcément pour rejoindre Liverpool. En effet, selon les informations du journaliste de Football Transfers Robin Bairner, le Bayern Munich aurait également le Parisien dans son viseur. L’intérêt bavarois pour le milieu offensif ne date pas d’hier, car l’été dernier, le10sport.com vous révélait déjà en exclusivité que le club français et son homologue allemand se livraient une guerre sans merci pour Doué. Les Munichois pourraient donc se venger s’ils mettaient la main sur le joueur de 19 ans après l’échec de l’été dernier. « Au cours de l'été, Chelsea et Manchester United se sont montrés intéressés par le joueur, tandis qu'il a été suggéré que le FC Barcelone le suivait, même si le financement d'un transfert risquait toujours de s'avérer compliqué pour eux. Le Bayern Munich est sans doute la plus grande menace pour Liverpool. Le Bayern compte déjà Matthys Tel et Sacha Boey dans ses rangs, issus du centre de formation de Rennes. »