Vendée Globe 2025 : Il creuse l’écart et jubile !

Jean de Teyssière

Les premiers skippers du Vendée Globe ont commencé à passer l’équateur et se dirigent désormais au sud du globe pour passer le Cap de Bonne Espérance. Depuis vendredi, Charlie Dalin est le leader de cette course et a creusé son écart ce samedi. Le Havrais a donné de ses nouvelles et est optimiste pour la suite de la course.

Intertitre 1

En 2021, lors du dernier Vendée Globe, Charlie Dalin avait été le premier à passer la ligne d’arrivée aux Sables-d’Olonne. Malheureusement pour lui, il n’avait pas remporté cette course, puisque Yannick Bestaven avait bénéficié d’une compensation suite à son sauvetage de Kevin Escoffier. Cette fois-ci, il semble voler vers la victoire, même s’il reste encore énormément de temps puisqu’il reste plus de 20 000 miles à parcourir…

Vivement dimanche ! 🤗

Demain, la tête de flotte pourra bénéficier enfin des premiers effets de la dépression tant attendue qui devrait les propulser 🌬️ jusqu’au cap de Bonne Espérance. Dans le même temps, les écarts continuent de se tendre avec le reste de la flotte qui entame… pic.twitter.com/cYBpFSkJs4 — Vendée Globe (@VendeeGlobe) November 23, 2024

Charlie Dalin premier du Vendée Globe

Depuis vendredi, Charlie Dalin est leader du Vendée Globe, devant Thomas Ruyant. Il creuse d’ailleurs son avance, puisqu’à 23 heures ce samedi, il avait plus de 50 miles d’avance. Actuellement au large du Brésil, le skippeur normand va débuter sa descente vers le Cap de Bonne Espérance, où la course devrait être plus animée.

«Une bonne journée de glisse»

Dans une vidéo publiée ce samedi et relayée par Ouest France, Charlie Dalin, leader du Vendée Globe, analyse ces dernières 24 heures et raconte la façon dont il envisage la suite : « Ici, tout va bien. Une bonne journée de glisse. Même s’il y a la dorsale qui s’est un peu couchée sur nous et qui nous a ralenti. Mais sinon, les conditions de navigation sont plutôt agréables avec un super soleil et une mer quasiment plate. On avance à 24 noeuds sans effort. En face il y a une petite dépression qui est en train de remonter et qui va nous générer du vent assez favorable pour nous faire descendre jusqu’au sud de l’Afrique du Sud. Ça va être une zone assez rapide. »