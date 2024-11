Vendée Globe 2025 : «C'est pété», il explose après sa nuit cauchemardesque !

Jean de Teyssière

Le Vendée Globe est une course extrême et certains participants l’ont appris à leur dépens ce week-end. Dans la nuit de samedi à dimanche, Louis Burton (Bureau Vallée) a entendu un énorme crack sur le pont de son bateau. Pour le moment, il reste en course mais s’est fait une belle frayeur.

Le premier week-end du Vendée Globe 2025 a été très animé ! Après la folle remontée de Jean Le Cam, un premier abandon, celui de Maxime Sorel, a été signifié. Cette nuit, c’est un autre skippeur, Louis Burton, qui s’est fait une belle frayeur sur son imoca après avoir entendu un bruit tout sauf rassurant lorsque l’on est seul en mer. Mais pour le moment, plus de peur que de mal.

Voile - Éric Bellion : «Il n’y a rien au-dessus du Vendée Globe» https://t.co/8S3bmhvLRP pic.twitter.com/6hS8I5k0tc — le10sport (@le10sport) December 19, 2023

Louis Burton en difficulté

Dans un communiqué publié ce dimanche, l’organisation du Vendée Globe détaille la mésaventure qui est arrivée à Louis Burton la nuit dernière : « Ce samedi 16 novembre à 23H, alors qu'il évoluait dans le groupe de tête de l'option ouest, Louis Burton a prévenu son équipe à terre et la direction de course du Vendée Globe qu'il venait d'entendre un bruit très inquiétant: un gros crac. Après avoir pris toutes les précautions nécessaires et effectué une série de vérifications, il a constaté la présence de fissures sur le pont du bateau (au niveau de l'écarteur du Gennaker), pouvant risquer d'affecter l'intégrité structurelle du bateau. »

«C’est pété»

Dans des propos rapportés par Ouest France, Louis Burton revient sur le cauchemar qu’il a vécu la nuit dernière sur son imoca : « Il y a eu un crack et cinq minutes après, il y a eu deux autres cracks. C'est pas possible ! C'est cassé jusqu'à 40 cm. C’est pété aussi après la cloisonnette. Ca commence à être bosselé par endroit. On voit bien une bosse et une fente. Ça descend sur le bordé ou on retrouve la cassure. Un peu d'eau est entrée à l'intérieur par là. »