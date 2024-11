F1 : McLaren plombe Red Bull, il jubile !

Jean de Teyssière

En fin de saison 2023, alors que Red Bull dominait de la tête et des épaules les championnats du monde de Formule 1, une écurie était en train de progresser : McLaren. Une progression qui s’est affirmée en 2024, puisque l’écurie britannique est leader du classement des constructeurs. Lando Norris a même toujours une chance, même si elle est infime, de devenir champion du monde. Andrea Stella, le patron de McLaren, était évidemment aux anges.

L’heure est bientôt au bilan pour les écuries et les pilotes de Formule 1. Il ne reste que trois courses à disputer et pour le moment, si le classement reste figé, Max Verstappen sera champion du monde des pilotes tandis que McLaren remportera la titre des constructeurs.

«McLaren a de loin dépassé tous les autres concurrents»

Dans des propos rapportés par Nextgen-Auto, Andrea Stella, le directeur de McLaren fait déjà un petit bilan de la saison : « Je pense que si vous posez la même question à toutes les équipes, si elles sont honnêtes, elles diront toutes ’Oui, nous avons de nombreuses opportunités que nous devrions examiner’. C’est toujours notre état d’esprit. Si vous n’analysez pas les opportunités, vous ne vous améliorerez jamais. Et même si nous sommes dans cette quête cette saison, nous voulons aussi être dans la quête du championnat à l’avenir, nous voulons donc tirer profit de chaque apprentissage. En même temps, je voudrais rappeler que depuis que nous avons apporté du temps au tour à la voiture à Miami, McLaren a de loin dépassé tous les autres concurrents. Je pense donc que même si nous avons des opportunités, le nombre de points que nous avons marqués – pas nécessairement parce que nous avions la meilleure voiture comme je ne cesse de le répéter, parce que nous avions la meilleure voiture sur quelques épreuves, pas toutes – c’est simplement parce que l’équipe et les pilotes ont fonctionné à des normes très élevées. »

«Extrêmement satisfaits de ce que nous avons pu accomplir»

« Nous considérons ces normes élevées comme un point positif, comme la base sur laquelle continuer à construire. Et pour continuer à construire, il faut certainement regarder ce que nous n’avons pas fait parfaitement. Mais c’est ce que nous faisons tout le temps, poursuit Stella. C’est là que notre culture fonctionne très bien et j’espère qu’il ne restera plus beaucoup d’opportunités manquées dans la dernière partie de la saison. Mais pour le moment, nous sommes extrêmement satisfaits de ce que nous avons pu accomplir et des normes que nous avons appliquées tout au long de la saison. »