Luis Enrique a choisi le buteur du PSG !

Arnaud De Kanel

Le PSG s’est heurté à un constat frustrant ces dernières semaines : un manque flagrant d’efficacité dans la zone de vérité. Pourtant, Luis Enrique ne souhaite pas recruter de nouvel avant-centre. Le technicien espagnol mise pleinement sur Gonçalo Ramos, estimant que le jeune attaquant portugais a le profil idéal pour s'imposer à la pointe de l’attaque parisienne.

Alors que les rumeurs se multiplient autour du poste de « numéro 9 », le PSG ne semble pas vouloir alimenter les discussions durant le mercato hivernal. Comme révélé en exclusivité sur le10sport.com, le club parisien n’a pas l’intention de recruter un avant-centre au cours de la saison. Luis Enrique miserait énormément sur Gonçalo Ramos. L’entraîneur espagnol estime que l’attaquant portugais, bientôt opérationnel, peut pleinement occuper un rôle clé en attaque, un secteur qui a souvent fait défaut au PSG lors des premiers mois de compétition. Un choix stratégique qui démontre la confiance placée en Ramos pour mener l’offensive parisienne.

Luis Enrique fait confiance à Ramos

Malgré les différentes rumeurs faisant écho d'un intérêt du PSG pour Viktor Gyokeres, le club de la capitale n'envisage pas de recruter un nouvel avant-centre dans les prochains mois. Le coach parisien a pleinement confiance en Gonçalo Ramos qui est sur le point de faire son retour sur les terrains après sa blessure du début de saison.

Ramos sur le retour

Selon les dernières indiscrétions rapportées par Dominique Séverac, Gonçalo Ramos pourrait retrouver les terrains dès la fin de la trêve internationale. Une nouvelle qui ravit les supporters, impatients de revoir l’attaquant en action après une période d’absence. « Le retour de Ramos, prévu après la trêve internationale, va changer des choses. Beaucoup je ne sais pas mais il va changer des choses. Paris va jouer avec un vrai numéro 9 de métier donc s'adapter à ses appels - il y aura davantage de centres devant le but. On peut légitimement penser qu'avec Ramos, le PSG aurait au moins deux points de plus, avec une victoire contre le PSV. Il aurait aujourd'hui 6 points, serait 17 ou 18e, comme le Bayern ou le Real », a déclaré le journaliste du Parisien. Luis Enrique a fait son choix.