Humiliation pour Messi et Neymar, ce joueur du PSG jubile !

Jean de Teyssière

En 2017, le PSG réalise le plus grand match de son histoire en Ligue des Champions. Lors du huitièmes de finale aller, le club parisien écrase le FC Barcelone de Lionel Messi, Neymar et Luis Suarez dans un Parc des Princes incandescent (4-0). Un match qui révèlera un jeune défenseur central, Presnel Kimpembe. C’est d’ailleurs son meilleur souvenir sous les couleurs parisiennes.

Le retour de Presnel Kimpembe sur les terrains, c’est pour bientôt ! Le défenseur central parisien a repris l’entraînement collectif avec son club et devrait prochainement retrouver les pelouses de Ligue 1, qu’il n’a plus foulé depuis quasiment deux ans…

«Mon meilleur souvenir ? Le match face à Barcelone»

Avant de retrouver les terrains, Presnel Kimpembe a révélé son meilleur souvenir avec le maillot du PSG dans une interview accordée à Canal + : « Des bons moments, j’en ai beaucoup. Un seul à retenir ? Le premier match contre Barcelone (14 février 2017, huitièmes de finale aller de C1, ndlr) parce que c’était spécial et que c’était mon premier match de Champions League. »

«Personne ne me connaissait»

« J’étais un petit gamin et personne ne me connaissait. Remplacer un Thiago Silva dans un premier match de Champions League face à Messi, Neymar et Suarez, c’était inédit. Personne ne s’attendait à cela, poursuit-il. C’était le match révélateur. » Qui malheureusement s’est terminé par la terrible remontada au match retour (1-6).