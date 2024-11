Mercato - PSG : Dembélé annonce son prochain projet, c'est une surprise !

Dan Marciano - Rédacteur Titulaire d'un Master de droit international, je me suis rendu compte au bout de mon parcours universitaire qu'il était important d'évoluer dans un domaine que l'on apprécie. Du jour au lendemain, j'ai décidé de mettre fin au rêve de mes parents, qui voyaient en moi un futur avocat, pour vivre de ma passion : le sport. Depuis, je couvre les mercatos et l'actualité sportive en essayant d'informer au mieux les lecteurs.

Invité de l'émission « The Bridge », co-présentée par Aurélien Tchouaméni, Ousmane Dembélé a lâché plusieurs révélations sur son avenir. Lié au PSG jusqu'en juin 2028, l'ailier tricolore a annoncé la date de sa retraite. Le joueur voudrait joueur jusqu'à l'âge de ses 34 ans avant de se lancer dans plusieurs projets immobiliers.

Mis en lumière très tôt en France, grâce à ses performances XXL en Ligue 1, Ousmane Dembélé n’a jamais traîné. Sur le terrain d’abord. Ses dribbles et sa rapidité ont fait des malheurs et continuent de mettre à mal les défenses adverses. Le champion du monde 2018 a aussi traversé comme une flèche son début de carrière. Après des débuts à Rennes, Dembélé s’est envolé pour le FC Barcelone avant de retourner en France au PSG. Mais le joueur ne compte pas rester dans le football toute sa vie.

Mercato - PSG : Luis Campos l’adore, le Qatar va devoir lâcher 25M€ https://t.co/Y0lWSaS2s3 pic.twitter.com/IgcBeW3TgN — le10sport (@le10sport) November 15, 2024

Dembélé se lâche sur son avenir

Durant l’émission « The Bridge », Dembélé a évoqué son désir de mettre un terme à sa carrière à l’âgé de 34 ans. « J'adore le football. Ce serait très difficile de sortir du lit chaque matin si vous n'aimez pas ce que vous faites. Mais je veux prendre ma retraite à 34 ans. Depuis mes 18 ans jusqu’à ma deuxième ou troisième saison à Barcelone, les critiques m’ont trop touché. J’ai souvent regardé ce qu’on disait de moi. Il y aura toujours quelqu’un qu’on n’aime pas donc j’ai avancé dans cet aspect-là. Je me souviens d’un match contre la Real Sociedad où je me sentais intouchable Ensuite, je veux me lancer dans l’immobilier. Investir en Afrique, en France » a indiqué le champion du monde 2018.

Dembélé évoque un projet qui lui tient à cœur

Une fois sa carrière terminée, Dembélé voudrait se lancer dans un important projet immobilier. « Je veux me lancer dans l’immobilier. Investir en Afrique, en France » a déclaré l'ailier d’origine malienne, sénégalaise et mauritanienne. Le joueur de 27 ans n’a pas de temps à perdre.