Transfert inespéré, le PSG prêt à faire un effort ?

Troisième plus gros salaire du Paris Saint-Germain, Milan Skriniar ne joue quasiment plus, avec Luis Enrique qui n’est clairement pas fan de son profil. Un départ semble ainsi être devenu la seule solution, avec la Juventus qui serait vraisemblablement intéressée par un prêt, à en croire la presse italienne.

L’hiver pourrait être chaud pour Milan Skriniar, qui n’a plus sa place au PSG. Le défenseur slovaque est annoncé sur le départ et plusieurs clubs en Serie A pourraient tenter le coup, avec notamment l’AC Milan, le Napoli et la Juventus. Mais c’est cette dernière piste qui fait le plus parler...

Skriniar à la Juve ?

D’après les informations de La Gazzetta dello Sport, à Turin on songerait à un prêt de Skriniar en vue du mercato hivernal, qui ouvrira ses portes le 1er janvier prochain. Une solution qui ne déplairait pas à l’ancien de l’Inter, qui pourrait venir pallier la longue absence de Bremer sur la deuxième partie de saison. Le Brésilien s’est en effet gravement blessé au genou le 2 octobre dernier en Ligue des Champions et ne reviendra donc que dans plusieurs mois.

Le PSG prêt à prendre en charge la moitié de son salaire

Pour boucler l’opération, le PSG va toutefois devoir prendre en charge une partie du salaire de Milan Skriniar. Il gagne en effet 10M€ par an, ce qui est beaucoup trop important pour la Juventus, qui a d’ailleurs entamé depuis un an une réduction drastique de sa masse salariale. Le quotidien italien explique qu’à Paris on serait prêt à aller jusqu’à 50% de son salaire, mais ne dit pas si cela a convaincu les Bianconeri.