Benatia : L'OM a frôlé la catastrophe

Axel Cornic

Ancien défenseur du Bayern Munich ou de la Juventus, Mehdi Benatia a entamé un tout nouveau chapitre après le terme de sa carrière en devenant intermédiaire de mercato. Finalement, en novembre 2023 il a décidé de se rapprocher de l’Olympique de Marseille, mais surtout de Pablo Longoria, dont il est clairement devenu le bras droit.

Fragilisé à la fin de l’été 2023, le président Pablo Longoria a dû trouver des nouveaux alliés à l’OM. Et la solution est arrivée quelques semaines plus tard, avec Mehdi Benatia. Bien connu pour sa carrière de joueur, l’ancien défenseur central a officiellement pris le poste de conseiller du président, mais au fil des mois son influence est devenue de plus en plus importante du côté de Marseille.

Mercato - OM : La presse italienne annonce un nouveau transfert ! https://t.co/bIzL7rOdjb pic.twitter.com/IvPizTaTU4 — le10sport (@le10sport) November 15, 2024

La nouvelle vie de Benatia

Et ça ne devrait pas s’arrêter-là. D’après les informations de L’Equipe, l’OM préparerait actuellement un contrat de directeur sportif pour Benatia. Un choix important, mais qui ne surprend pas vraiment, tant il a semblé devenir central dans la vie marseillaise au cours de la dernière année, surtout en ce qui concerne le mercato.

Il a failli lâcher l’OM

L’histoire aurait pourtant pu s’arrêter dès février dernier ! Le quotidien nous apprend en effet que Mehdi Benatia aurait à l’époque eu quelques désaccords profonds avec Stéphane Tessier, ancien directeur général de l’OM. Des désaccords qui l’auraient poussé à sérieusement envisager de claquer la porte... avant de finalement rester et s’inscrire dans le nouveau projet marseillais.