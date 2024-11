Mercato - OM : En colère, De Zerbi règle ses comptes !

Thomas Bourseau

Depuis sa sortie émotionnelle dans la foulée du revers contre Auxerre (3-1), Roberto De Zerbi a témoigné d'une reprise et d'une analyse erronées de ses déclarations dans la presse. Le coach de l'OM a profité de la présence de RMC à l'entraînement afin de mettre les choses au clair sur cette histoire.

Roberto De Zerbi n'a pas du tout apprécié la reprise de sa déclaration dans les médias. Alors qu'il avouait être prêt à partir de l'OM en assumant ses responsabilités s'il était le problème après la cuisante défaite concédée face à l'AJ Auxerre vendredi dernier (1-3), il a été question de démission dans la presse.

OM : De Zerbi refroidi par un joueur à son arrivée ? https://t.co/dtV9cV6YvZ pic.twitter.com/FMl4FNGeWv — le10sport (@le10sport) November 13, 2024

«Jamais de la vie je n'ai voulu démissionner, l'idée de fuir ne m'a jamais effleuré l'esprit»

L'entraînement de jeudi a été ouvert à certains médias jeudi comme la tradition mise en place à l'OM pendant la trêve internationale le veut. L'occasion pour l'entraîneur de l'Olympique de Marseille de dire ce qu'il avait sur le coeur. Florent Germain a raconté cette rencontre pendant l'émission Rothen s'enflamme.

« On a eu un Roberto De Zerbi avec un regard un peu noir. Il n'a pas digéré la prestation. On lui a demandé si ça allait il a dit que c'était pire que vendredi dernier. Même les 4 jours à Brescia ne l'ont pas revigoré. Il n'a pas aimé et a eu le sentiment que les médias ont mal analysé ou interprété son coup de gueule. Il a assuré ceci : « Jamais de la vie je n'ai voulu démissionner, l'idée de fuir ne m'a jamais effleuré l'esprit ». Son discours était pour endosser la responsabilité et montrer que c'est le patron, mais sans aucune idée de quitter Marseille ».

«Il n'arrive pas à bosser sur la continuité»

Sur les ondes de RMC ce vendredi, le journaliste de la radio a souligné un point d'agacement présent chez Roberto De Zerbi depuis ses débuts sur le banc de l'OM cet été. « Il a été agacé pour une autre raison aussi : il en a ras-le-bol des trêves internationales. Septembre, octobre, novembre. Il n'arrive pas à bosser sur la continuité ».