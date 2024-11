Mercato - ASSE : «Un peu bizarre», il ne s'attendait pas à son transfert

Hugo Chirossel - Journaliste Passionné de football depuis le plus jeune âge, devenir journaliste sportif est rapidement devenu une évidence pour Hugo. Il se découvrira plus tard un amour pour la NBA, avant d’explorer d’autres horizons comme ceux de la Formule 1 et de la NFL.

Le dernier jour du mercato estival, l’ASSE a bouclé le transfert le plus cher de son histoire en s'attachant les services de Lucas Stassin, recruté contre un montant estimé à 10M€. L’attaquant âgé de 19 ans a avoué avoir vécu un mercato « un peu bizarre » en raison de l’Euro, et s’attendait à vivre une nouvelle saison avec Westerlo.

Il aura fallu attendre le dernier jour du mercato estival pour voir l’ASSE recruter son attaquant tant attendu. Après avoir échoué à s’attacher les services d’Irvin Cardona, prêté par Augsbourg en deuxième partie de saison dernière, les Verts ont finalement jeté leur dévolu sur Lucas Stassin. Un transfert estimé à 10M€, soit le plus cher de l’histoire de l’AS Saint-Etienne.

« J’étais d’ailleurs prêt à faire une saison de plus dans le cham­pionnat belge »

Dans un entretien accordé à Le Soir, Lucas Stassin est revenu sur son transfert à l’ASSE et a avoué que dans un premier temps, il pensait qu’il resterait à Westerlo : « C’était un mercato un peu bizarre en rai­son de l’Euro notamment. J’avais repris la saison avec Westerlo et tout se passait très bien (deux buts et trois passes décisives lors des cinq premiers matchs de Jupiler Pro League, ndlr). J’étais d’ailleurs prêt à faire une saison de plus dans le cham­pionnat belge, d’autant que ma dernière saison avait été ternie par une blessure. Puis, il y a eu de l’intérêt émanant de plusieurs clubs, à la fois en Belgique et à l’étranger. »

« C’est Saint­-Étienne qui m’a convaincu en me présentant un pro­jet clair »

Malgré ces nombreux intérêts, c’est finalement le projet présenté par l’ASSE qui a convaincu Lucas Stassin. « Mais c’est Saint­-Étienne qui m’a convaincu en me présentant un pro­jet clair, très précis. Le club m’a montré qu’il m’avait bien étudié, et pas seule­ment sur un seul match. Enfin, Saint­-Étienne, c’est quand même un club my­thique en France, avec une grande his­toire et des supporters très chauds », a ajouté l’attaquant âgé de 19 ans, dans des propos relayés par EVECT.