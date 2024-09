ASSE : Il livre les dessous de ce transfert historique

Arnaud De Kanel

Arrivé lors du dernier jour du mercato, Lucas Stassin est devenu le joueur le plus cher de la riche histoire de l'ASSE. Le jeune attaquant belge est longuement revenu sur les coulisses de sa signature la semaine passée à l'occasion d'un entretien accordé à La Dernière Heure.

En quête d'un attaquant après avoir échoué à faire revenir Irvin Cardona, l'ASSE a multiplié les pistes. Le club du Forez notamment tenté de convaincre Thierno Barry avant que Villarreal ne fasse une surenchère et obtienne la signature de l'attaquant né à Lyon. Alors, les Verts se sont tournés sur Lucas Stassin, un jeune attaquant belge prometteur. L'ASSE a alors dégainé le plus gros chèque de son histoire pour l'arracher des mains de Westerlo. En effet, Stassin a coûté 10M€ à son nouveau club, un record. Ce dernier est revenu sur les coulisses de son arrivée dans le Forez.

«C'était une journée agitée»

« La direction ne manque pas d'argent. Le club a été très clair et honnête avec moi : on veut te garder mais Saint-Étienne a fait une offre qu'on ne peut pas refuser, à toi de voir. Si tu restes, on sera très heureux mais on ne t'empêchera pas de partir non plus. Le seul truc, c'est que Westerlo n'a accepté l'offre que dans la nuit avant la dernière journée du mercato. C'est mon père qui m'a réveillé en disant qu'on devait partir en vitesse à Saint-Étienne pour tout régler là-bas. C'était une journée agitée », a déclaré Lucas Stassin dans les colonnes de La Dernière Heure. L'ASSE lui a également indiqué qu'il s'agissait d'un investissement très important pour le club.

«C'est un beau signe de confiance»

« Le club me l'a expliqué. C'est un beau signe de confiance mais ça ajoute de la pression aussi. C'est ce que je recherche en faisant ce grand pas en avant. Je veux apprendre à gérer cela dans un club historique en France. Je me suis intéressé à l'histoire et c'est impressionnant. Il y a eu énormément de grands joueurs ici », a ajouté Lucas Stassin. Le Belge cherchera à ouvrir son compteur vendredi sur la pelouse de l'OGC Nice.