Mercato : L’ASSE l’achète pour 10M€, il est déjà comparé à une légende

Du côté de l’ASSE, on a clôturé le mercato estival avec la signature de Lucas Stassin. Olivier Dall’Oglio avait besoin d’un nouveau buteur et pour cela, les Verts n’ont pas hésité à dépenser 10M€ pour recruter le Belge en provenance de Westerlo. Si Stassin est encore peu connu du grand public, son sélectionneur chez les Espoirs de la Belgique n’a pas hésité à le comparer à un certain Filippo Inzaghi.

Titularisé face au LOSC vendredi soir, Lucas Stassin disputait là sa première rencontre sous le maillot de l’ASSE. Le Belge a rejoint les Verts lors des dernières heures du mercato, signant contre un chèque de 10M€. Stassin a ainsi posé ses valises dans le Forez, débarquant en provenance de Westerlo. A 19 ans, le nouveau joueur de l’ASSE devra désormais prouver sur le terrain, mais ça s’annonce visiblement prometteur…

« Son profil se rapproche de celui de Pipo Inzaghi »

Sélectionneur de Lucas Stassin chez lez Espoirs de la Belgique, Gill Swerts a fait les présentations avec le nouvel attaquant de l’ASSE. Et dans des propos accordés à Eurosport, il a alors lâché à propos de Stassin : « Son profil se rapproche de celui de Pipo Inzaghi. C’est un joueur qui est dans une bonne position, dans les 16 mètres. Il marque facilement. Il est rapide, sans avoir la vitesse de Mbappé mais il a tout un tas de qualités dont la principale est sa finition. Lucas n’est pas arrogant mais il connait ses qualités et ses points forts. Il ne sent pas la pression, il joue son jeu. Quand il aura des occasions, il ne va pas rater. Il y a des médias, de la pression mais ça ne l’impacte pas ».

Stassin se compare à Benzema

De son côté, au moment de se comparer à un joueur, Lucas Stassin avait plutôt fait un parallèle avec Karim Benzema. « Je dirais Karim Benzema mais ça dépend des matchs. Il y a des matchs où je me sens vraiment très libre dans le jeu. Je vais venir demander la balle, je vais jouer, je vais me sentir vraiment bien en jambes. Il y a des matchs où je ne vais pas toucher une balle, mais je vais réussir à mettre deux buts. C’est un peu plus à la Lewandowski qui est là pour scorer. J’ai un peu les deux styles, mais ça dépend franchement des matchs », confiait celui qui est désormais à l’ASSE.