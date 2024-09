Mercato : Ce buteur a snobé l'ASSE, son agent déballe tout !

Alexis Poch - Journaliste Titulaire d'un Master en journalisme sportif, je suis tombé amoureux du tennis dès l'enfance et j'ai toujours aimé lire les belles histoires de ce sport. Aujourd'hui, je souhaite les raconter, profiter de ma passion à fond et être au plus proche des as du circuit.

Libre de tout contrat après son départ en février dernier du club d'Umm-Salal au Qatar, Andy Delort aurait pu rebondir avec l'ASSE cette saison. Dans les petits papiers des Stéphanois cet été, l'attaquant a défendu les couleurs de pas mal de clubs français au cours de sa carrière. Mais il a préféré faire un retour aux sources, en Algérie, d'où il est originaire.

A 32 ans, Andy Delort connait un nouveau tournant dans sa carrière, puisqu'il vient de rejoindre le club du MC Alger. Annoncé à l'ASSE et dans la liste de l'AJ Auxerre également, l'ancien du MHSC a choisi de se relancer en Algérie, lui qui possède déjà 15 sélections en équipe nationale. Son agent s'est exprimé sur ce choix.

Delort voulait rejouer avec l'Algérie

Dans le viseur de plusieurs clubs en France, mais aussi à l'étranger, Andy Delort aurait pu évoluer sous les couleurs de l'ASSE cette saison. Dans les colonnes de L'Equipe, son agent Maurad Ibrir, a lâché ses vérités sur l'été agité de son protégé. « Andy était la priorité du MC Alger. Il a senti une envie forte du club. Il a refusé la Turquie pour venir jouer dans son pays avec l'idée de mettre des buts et de retrouver le plus vite possible la sélection algérienne », a-t-il expliqué.

L'ASSE a tenté le coup Delort, mais...

Andy Delort pouvait représenter le profil rêvé pour Olivier Dall'Oglio à l'ASSE. En effet, les Verts cherchaient des joueurs d'expérience pour leur retour en Ligue 1, et l'ancien Montpelliérain semblait correspondre aux attentes, lui qui a inscrit 13 buts en 20 matches avec son club qatari la saison dernière.