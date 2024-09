«Une immense fierté» : Il fait son retour à l’ASSE et s’enflamme !

Arnaud De Kanel

Titularisé pour la première fois de la saison en Ligue 1 vendredi soir, Aimen Moueffek a signé un retour triomphant. Le milieu de terrain marocain a contribué à sa manière au premier succès de l'ASSE et reconnait qu'un sentiment de fierté a parcouru le vestiaire stéphanois.

L'ASSE a battu le LOSC vendredi soir en ouverture de la quatrième journée de Ligue 1, signant ainsi sa première victoire de la saison dans un Chaudron en ébullition. Olivier Dall'Oglio pouvait enfin aligner Aimen Moueffek d'entrée puisque le Marocain faisait son retour de blessure.

«On en a beaucoup parlé entre nous»

Aimen Moueffek s'est d'ailleurs arrêté en zone mixte au micro d'En Vert et Contre Tous afin d'évoquer cette rencontre et ce qui se dit dans le vestiaire. « On va dire que ça y est, on vient de réellement lancer notre saison. C'est un match qui va nous faire beaucoup de bien mentalement. Ça fait plaisir de retrouver la victoire et de la confiance en nous. Par rapport à Brest, je pense qu'on a réellement pris en compte les défauts que l'on avait sur ce dernier match : l'envie notamment. On en a beaucoup parlé entre nous, on ne veut pas subir cette année. Il fallait changer immédiatement, aujourd'hui on a montré un beau visage », a avoué le milieu de l'ASSE.

«Les premiers mots dans le vestiaire c'était une immense fierté»

« On peut se rater techniquement et tactiquement. Mais dans l'envie, on n'a pas le droit de faire moins qu'aujourd'hui, on n'a pas le droit de se rater. C'est déjà la première chose à faire. On a vu que même si techniquement et tactiquement, tout n'a pas été parfait, lorsqu'il y a de l'envie, qu'on est une vraie équipe, automatiquement on arrive à aller chercher les bons résultats. Les premiers mots dans le vestiaire c'était une immense fierté. Ce n'est pas facile lorsqu'on a la tête au plus bas de la relever rapidement. On était content de nous mais ce n'est pas une fin en soit. La saison va être encore très longue. Il va y avoir des gros matchs, des matchs importants. On va se rendre à Nice, il faut profiter de la victoire mais aussi savoir déconnecter et se remettre au boulot pour se projeter directement sur le match à Nice », a ajouté Aimen Moueffek.