Mercato - ASSE : Déjà du changement programmé par les dirigeants ?

Arnaud De Kanel

L’avenir d’Olivier Dall’Oglio à la tête de l’AS Saint-Étienne semble déjà incertain. Sous pression, le coach des Verts verrait ses options se réduire face à la série de contre-performances de son équipe. Avec deux rencontres cruciales à venir, le couperet pourrait tomber rapidement si les résultats ne s’améliorent pas. En cas de nouvelle déconvenue, un changement sur le banc stéphanois paraîtrait inévitable, ouvrant la porte à l’arrivée d’un nouveau technicien après seulement trois journées de championnat.

L'ASSE est déjà en crise. Les Verts pointent à la dernière place de Ligue 1 après les trois premières journées de championnat et ils n'ont d'ailleurs toujours pas trouvé le chemin des filets. De quoi placer Olivier Dall'Oglio sur un siège éjectable ?

Dall'Oglio sur la sellette ?

Cet été, Ivan Gazidis avait pourtant conforté l'entraineur de l'ASSE, assurant : « On compte sur Olivier Dall'Oglio. On a analysé son impact sur l'équipe. Il a eu un rôle clé dans la montée. Il sera notre entraîneur la saison prochaine. » Mais voilà qu'après trois petits matchs, Dall'Oglio serait déjà menacé, au grand dam de Timothée Maymon. « Après trois matchs ? On se plein tous d’un football qui va trop vite, Ou l’on brade le travail au long court contre des chocs psychologiques à répétitions ! On ne peut pas fêter la montée il y a 3 matchs et demander la tête du coach 270 minutes plus tard! Calme… », confiait le journaliste sur X. Mais la menace serait bien réelle.

«Dall’Oglio va sauter et payer pour tout le monde»

D'après les révélations du journaliste Bernard Lions, lors d'une intervention dans l'émission "Sainté Night Club", la situation de Dall’Oglio à l'AS Saint-Étienne serait déjà très préoccupante. « S’il perd encore deux matches, Dall’Oglio va sauter et payer pour tout le monde », a même déclaré le journaliste. L'ancien entraineur de Montpellier est désormais en difficulté et devra rapidement redresser la barre s'il veut espérer poursuivre son aventure stéphanoise jusqu'à la fin de l'année. Un défi de taille l'attend avec un calendrier des plus exigeants : les Verts accueillent le LOSC ce vendredi, avant de se rendre à Nice pour un déplacement crucial le 20 septembre.