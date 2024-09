Mercato : Le PSG à fond sur un ancien joueur de l'OM ? 

Alexis Brunet

Avec les nombreuses blessures dans ce secteur, le PSG voulait recruter un défenseur central cet été. Après avoir pisté Leny Yoro pendant plusieurs semaines, le club de la capitale s’est finalement rabattu sur Willian Pacho. Toutefois, les dirigeants parisiens gardent également un œil sur l’ancien joueur de l’OM, qui évolue actuellement à Arsenal, William Saliba.

Encore une fois, le PSG est allé piocher du côté de Francfort cet été. Après Randal Kolo Muani l’année dernière, c’est Willian Pacho que les dirigeants parisiens sont allés chercher. Le défenseur central colombien s’est engagé contre un chèque de 40M€, comme le10sport.com vous l’a révélé en exclusivité.

Le PSG garde un œil sur William Saliba

Le PSG s’est donc renforcé au poste de défenseur central avec William Pacho, mais il pourrait bien recruter un autre axial prochainement. D’après les informations du journaliste Jonathan Johnson, qui s’est exprimé pour CaughtOffside, le club de la capitale aurait un œil sur Willian Saliba. L’ancien joueur de l’OM serait même dans le viseur de Paris depuis un moment. « Nous avons vu quelques rumeurs de transfert concernant William Saliba et il est tout à fait naturel que certains des plus grands clubs européens s'intéressent au défenseur d'Arsenal. L'intérêt du PSG n'est pas nouveau - il est né à Paris et est originaire de la région de Bondy, comme Kylian Mbappé et Randal Kolo Muani. »

Saliba ne devrait pas bouger prochainement

En plus du PSG, le Real Madrid serait également intéressé par William Saliba. Selon Jonathan Johnson, il y a toutefois peu de chances pour que le défenseur quitte Arsenal prochainement. « Cependant, à l'heure actuelle, qu'il s'agisse du PSG, du Real Madrid ou d'un autre club européen de premier plan, il est très difficile d'imaginer qu'ils puissent arracher Saliba à Arsenal. C'est l'un des meilleurs talents du moment, et l'un des meilleurs défenseurs du football mondial, et après une bonne performance à l'Euro, il a montré qu'il faisait partie de cette classe mondiale. Je pense que maintenant que l'avenir de Mikel Arteta a été éclairci, Saliba sera considéré comme un joueur que les Gunners espèrent garder comme pierre angulaire de l'équipe. »