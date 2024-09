Mercato : L’OM s’emballe pour cette recrue

Alexis Brunet

Cet été, l’OM a flambé sur le mercato. Pablo Longoria a sorti les gros moyens pour offrir un effectif de qualité à Roberto De Zerbi. Le président marseillais a recruté plus de dix joueurs, dont Ismaël Koné. Pour le moment, le milieu de terrain n’a toujours pas fait ses débuts en match officiel sous les couleurs olympiennes, mais le club phocéen est déjà emballé par l’ancien joueur de Watford.

La trêve internationale est désormais finie et la Ligue 1 va donc reprendre ses droits ce week-end. L’OM aura notamment rendez-vous avec l’OGC Nice samedi 14 septembre à 17H et cela sera l’occasion d’admirer Ismaël Koné qui devrait disputer ses premières minutes en championnat sous les couleurs marseillaises, d’après L’Équipe.

L’OM s’emballe pour Koné

Lors des trois premières journées de Ligue 1, Ismaël Koné ne faisait pas partie du groupe marseillais, en raison d’une blessure à la cheville. Le milieu de terrain est désormais pleinement remis et il postule à une place de titulaire. Le Canadien peut évoluer dans plusieurs positions, ce qui fait jubiler à l'OM, d'après une source interne citée par L’Équipe. « Il peut évoluer dans un double pivot, dans un milieu à trois en box-to-box, et il est très bien dans une position plus libre en numéro dix. Il a tout pour être performant dans les trois positions. »

Dans un 4-2-3-1 aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg ?

Lors des trois premiers matches de championnat, l’OM a toujours évolué dans un 4-2-3-1. Ismaël Koné pourrait donc être titularisé aux côtés de Pierre-Emile Højbjerg dans le milieu à deux, mais il pourrait également évoluer un cran plus haut, au poste de numéro dix. Cela ne ferait alors pas les affaires d’Amine Harit.