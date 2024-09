Départ de Thierry Henry : Nouvelle annonce troublante !

Guillaume de Saint Sauveur - Journaliste Diplômé d’Ecole de Journalisme à Paris. Spécialisé football, et plus particulièrement sur le mercato. Fan du PSG et du Stade Français.

Après une année passée dans la peau du sélectionneur de l'équipe de France espoirs et une finale olympique disputée aux JO de Paris cet été, Thierry Henry a décidé de démissionner sans apporter la moindre justification sur ce choix. Et l'un des membres de son staff continue d'entretenir le mystère...

Malgré la médaille d'argent obtenue aux JO de Paris 2024 à la tête de l'équipe de France, Thierry Henry a mis un terme à son contrat de sélectionneur des Espoirs le 19 août dernier. La fin d'une aventure qui aura donc duré un peu moins d'un an pour l'ancien coach de l'AS Monaco à la tête des Bleuets. Une décision qui a été « prise pour des raisons qui lui sont personnelles » selon le communiqué de la FFF.

Un départ mystérieux pour Henry

« Je tiens à remercier la FFF et le président Philippe Diallo, qui m'ont offert cette incroyable opportunité. Obtenir la médaille d'argent aux Jeux Olympiques pour mon pays restera l'une des plus grandes fiertés de ma vie. Je suis incroyablement reconnaissant envers la Fédération, les joueurs, le staff et les supporters qui m'ont permis de vivre une expérience magique », avait indiqué Thierry Henry dans la communiqué officiel, lui dont le contrat initial courait jusqu'en 2025 avec l'équipe de France espoirs.

« On a eu une réunion et il nous a dit qu’il arrêtait »

Jérémie Janot, membre du staff de Thierry Henry (entraîneur des gardiens) durant cette année à la tête de l'équipe de France espoirs, a entretenu le mystère sur les raisons de ce départ soudain : « Pourquoi Thierry Henry est-il parti ? Si je le savais, je le dirais. Je ne sais pas. On a eu une réunion et il nous a dit qu’il arrêtait », a confié l'ancien gardien de l'ASSE. Le suspense demeure total...